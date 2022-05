Mirian Peralta (presentadora Onda Cádiz): "Le daría una 'guantá' sin mano al que minusvalora el Carnaval"

La popular y querida presentadora de Onda Cádiz, Mirian Peralta, se transforma en la hermosa escultura de la ‘Venus de Milo’ para desvelarnos cómo aguanta muchas veces el tipo desde el palco de la televisión municipal.

–¿Hay que mantener mucho el tipo para presentar el COAC en Onda Cádiz?

–Sí que hay que mantenerlo y te lo dice alguien a quien le cuesta mucho porque, como sabes, uno de mis sellos es la espontaneidad. Cuesta trabajo no sucumbir a situaciones que me emocionan o me hacen gracia, pero lo intento.

–¿Se ha quedado muchas veces de piedra ?

–Sí, una cuantas. A veces para bien, porque algo te sorprende mucho visualmente o te emociona, y otras para mal.

–¿Hay que tenerla de mármol para hacer lo que algunos hacen sobre las tablas?

–Absolutamente. Y, además, me parece una cualidad perfecta del carnavalero, enfrentarse al escenario con situaciones que dan vergüenza a cualquiera. Me encanta la poca vergüenza de Cádiz, y te lo digo en el buen sentido. Además, yo también la tengo de mármol, lo asumo.

–¿Es usted más del estilo clásico como la Venus que representa o le gusta la innovación en cada modalidad?

–Pues todo en su justa medida. Su toque clásico y su puntito de innovación, porque el Carnaval se reinventa y no debemos poner freno, pero sin renunciar a la esencia que debe ser la que nos inspiraron los grandes de la fiesta.

–¿A qué playa va Mirian Peralta a quitarse el color marmóreo del invierno? Aunque ya se ve morenita por la tele...

–Sí. Es el morenito de mi jardín. Allí me pongo muchas veces a trabajar, al solecito. Es la ventaja de vivir en Chiclana. Y en cuanto a la playa, pues me pego mis paseos por la Barrosa y Sancti Petri.

–¿Es usted más de Sancti Petri o de tomar el sol en una isla griega?

–Pues yo lo siento pero me quedo con lo mío. Y más hablando de playas, ninguna tiene comparación con las de Cádiz.

–¿Cómo ve La Barrosa o La Caleta nudista?

–A mi nunca me ha asustado el nudismo. Puedo entender que haya familias a las que no les guste, pero siempre ha convivido el nudismo y ha habido espacios para ello. Nunca ha sido ningún problema, ni ha sido noticia.

–¿Por quién se cortaría un brazo y parte del otro?

–Por mi familia.

–¿Y a quién daría una ‘guantá’ sin mano?

–A todo el que desprecia y minusvalora el Carnaval, y que lo ataca por ser una manifestación popular.

–¿Qué agrupación enmarcaría en el Museo del Carnaval?

– ‘Los cubatas’, de Paco Rosado.