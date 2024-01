Martínez Ares y su pasodoble en catalán a la amnistía y a Pedro Sánchez: "Tenía muchas ganas de hacer locuras"

Antonio Martínez Ares tiene muy claro que el tipo de 'La oveja negra' le está dando y le va a dar mucho juego y esta noche lo ha demostrado con su dos pasodobles "Tenía muchas ganas de hacer locuras de pasodobles y este tipo me permite poder hacer este tipo de locuras", decía poco después de actuar con su comparsa, que ha recibido expectante al grupo. "Lo que yo he vivido es muy equiparado al primer día, que no se ha bajado el suflé y con eso tenemos bastante, no conquistado, pero en toda esta batalla creo que vamos por buen camino", apuntaba al preguntarle cómo había visto la reacción del público.

Porque esta oveja no se ha mordido la lengua y, en catalán, ha dado su visión sobre la cuestión territorial catalana y la amnistía. "Estoy tan cansado de esto, veo las noticias digo ¡todavía estáis con el tema, todavía no se ha solucionado! Y pensé con el Carnaval en decir lo que siento, aunque pueda que evidentemente no vayan a comulgar con lo que siento". "Hay muchas cosas en España más importantes que solucionar que este problema, que creo que ya nos está comiendo de una manera brutal", aseveraba. Y "yo sé que Pedro Sánchez no me va a hacer ni caso, pero ahí lo lleva, un pasodoble y un cuplé", bromeaba el autor.

Lo curioso es que la comparsa ha cantado gran parte del pasodoble en catalán, "un reto", algo que sorprendió al grupo en el local de ensayo y para que el han pedido asesoramiento para la pronunciación, "que estará mal, pero bueno". "Este pasodoble necesitaba más expresión y más hacerlo con movimientos y mímicas y ha sido un reto y nos ha gustado mucho la verdad".

"Estamos acostumbrados a la dulzura cuando se canta a una madre"

Martínez Ares contestaba también a las preguntas sobre la primera letra de cuartos, sobre una mujer al servicio de su madre "de su mala madre". "Estamos acostumbrados al a dulzura cuando se le canta a una madre y con este tipo de oveja negra quería recordar que determinadas personas existen y creo en que todas las familias se habrá dado el caso en alguna generación por desgracia", explicaba. "En este caso es curiosamente una mujer que con hermanos está completamente al servicio de su madre y de los demás y su vida no sirve absolutamente para nada. Pensaba que era un tema que con otra comparsa quizás no, pero una oveja negra da mucho juego y puede cantarse".