Kichi: "Con la muerte de Juan Carlos Aragón no se ha ido un poeta ni un compañero, se me ha ido un amigo. Ahora mismo estoy roto"

"Estoy roto de dolor. Fatal". Esas han sido las primeras palabras del alcalde de Cádiz, José María González, al hablar de la muerte de Juan Carlos Aragón. "No es que se me haya ido un poeta ni un compañero, sino un amigo, alguien a quien quería, y que yo sabía que me quería a mí, que incluso en su enfermedad ha estado pendiente de lo que yo hacía. Ahora mismo no puedo decir nada más".

El alcalde reconocía que no tenía ganas de nada y que "ahora mismo creo que vamos a suspender todos los actos de campaña".

Ángel Subiela

Ángel Subiela, que fue director de comparsas de Juan Carlos Aragón como 'Los condenados', 'Los ángeles caídos' o 'Los americanos', estaba ayer visiblemente afectado tras enterarse de la noticia. "Para mí era el más grande. Se ha ido el genio del Carnaval actual en su esplender, en su madurez creativa. Es un golpe durísimo, para los que lo conocimos y para el Carnaval en general".

Subiela siguió diciendo que "ha sido muy rápido, aún me cuesta trabajo creérmelo. Hablé con él dos días antes de que ingresara y bromeamos diciendo que cuando se recuperara ibamos a hacer la mejor comparsa de la historia. Yo lo apreciaba, él lo sabía. Es muy fuerte esto".

Paco Trujillo

Paco Trujillo 'Catalán' fue director de la comparsa de Juan Carlos Aragón 'La banda del capitán veneno', que ha quedado en el imaginario popular como una de las más personales del autor. Tras conocer la noticia se mostraba muy afectado. "Juan Carlos se acaba de convertir en un mito, una leyenda, ya era un genio, por todo, por su manera de ser, pero ahora, con esta muerte tan joven, tan repentina, va más allá".

Además aseguró que "deja un vacío muy grande, creo que no somos conscientes aún de cuánto hemos perdido con su muerte. Es un golpe duro para el Carnaval de Cádiz".

Por último recordó. "En estos momentos también me da mucha pena que se vaya sin ser pregonero del Carnaval de su tierra y sin tener el Antifaz de Oro".

Selu García Cossío

La muerte de Juan Carlos Aragón afectó mucho también a Selu García Cossío. “No se muere el que quiere, si no el que puede. Y Juan Carlos Aragón no se podrá morir nunca porque no lo dejaremos. El Cabesa ya viene de vuelta porque subió y bajó del paraíso a los infiernos unas pocas de veces y al final se quedó en Cádiz para siempre... Con todos mi respetos a los que están y a los que ya no están, como Juan Carlos ha escrito, no escribe ni escribirá nadie. Un verdadero lujo para el carnaval. Con lo larga que es la historia qué suerte haber sido contemporáneo suyo...".

José Guerrero 'Yuyu'

José Guerrero 'Yuyu' quedó muy tocado con la noticia. "La verdad es que la noticia nos ha dejado a todos impactado. Conocíamos un poco el tema pero no esperaba uno algo así. Yo conocía a Juan Carlos desde hace muchos años y a mí particularmente me encantaba la manera de ver el carnaval que él tenía, sin desmerecimiento de muchos otros me parece el genio más grande que ha dado el Carnaval en los últimos años. Me parecía un tío con una originalidad única, con una manera de escribir totalmente alejada del resto y con una capacidad musical fuera de serie, independientemente de eso te podría gustar más o menos de un año a otro, pero que lo que hacía era original y único eso es innegable"

Para Yuyu "con el paso a la comparsa nos regaló verdaderas obras de arte pero si se hubiera quedado en chirigota y se lo hubiera propuesto en serio hubiera roto moldes. Yo siempre le he dicho a mi gente que Juan Carlos Aragón escribiendo con esa mala idea, con ese buen hacer y luego con ese humor tan tan tan incisivo y tan tan directo era imbatible".

"Personalmente es una pérdida dolorosa porque es una persona de mí misma edad, un tío con el que he crecido y he vivido compartiendo muchas cosas en Carnaval. Un tipo con el que a pesar de no tener una amistad grande y me he llevado muy bien con él y no he tenido ningún tipo de problema durante todos los años que no he conocido. Y carnavalescamente hablando creo que es una pérdida irreparable porque no hay otro tipo que escriba cómo él. Se nos va un comparsista único y con él muere un estilo irrepetible".