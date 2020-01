“Aparte de a mi amor platónico Doña Cuaresma, admiro a la Margari de Cadi”

–Aparte de a Doña Cuaresma, ¿a quién admira?

–Aparte de a Doña Cuaresma, que es es mi amor platónico, a la 'Margari de Cádi'. Pero la que me gusta es Doña Cuaresma, así que cuando me jubile voy a invitarla todas las tardes a chocolate con tarta de San Marco en la Camelia, la llevaré los sábados al Hollyday y, después de Semana Santa, podríamos hacer un buen viaje del Imserso.

–¿Qué película recomienda?

–Me gustó mucho Mientras dure la Guerra, de Amenábar. Pero me gustaría volver a ver Los diez mandamientos con Doña Cuaresma.

–Un momento inolvidable

–Seguramente mis comienzos en la profesión, de la que siempre he estado enamorado. Estuve en la emisora municipal de Cádiz y en Antena 3, antes de Canal Sur. Pero aparte de los buenos, me gustaría también mencionar los malos, como el que pasé hace dos años cuando me operaron de cáncer. Entonces aprendí una lección: saborear más la vida y enfocarla de forma positiva. Ya estoy bien.

–El viaje de su vida...

–Me fui a la Habana y perdí la maleta, a Nueva York y perdí la paciencia y a Pekín y perdí el apetito diez días (ríe). Pero me gusta viajar.

–¿Y es usted un cocinillas?

–Me gusta cocinar, es un hobby. No sé hacer grandes cosas, pero soy de buen comer, sobre todo comida tradicional.

–¿Cuál es su receta estrella?

–Pues los calamares rellenos con un con poco de jamón picado, huevo duro y con bigotes de calamares, no los míos que están canosos.

–Aparte de Carnaval y música cofrade. ¿Qué música escucha?

–Me encantan Serrat y Perales y, aunque sea una mentira grande, me entusiasma Sergio Dalma, que no quiero líos en casa. Yo, como decía el Selu, lo que diga mi mujer.

–¿Qué promete en esta ocasión si sube el Cádiz C.F.?

–Cuando el Cádiz subió a primera en Chapín prometí que me afeitaría el bigote, y esta vez prometo lo mismo. Y no me dejo la coleta, no sea que Pedro Sánchez me nombre quinto vicepresidente y la liemos.