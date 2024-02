Israel Peña 'Peñita': "Es otra forma muy distinta a la del Vera, pero estoy disfrutando como un niño chico"

Otra forma, otro estilo. Israel Peña 'Peñita' se estrena este año con la chirigota del Selu, 'Que ni las hambre las vamo a sentí', aprovechando que el autor con el que ha salido desde 2014, Vera Luque, se ha tomado un descanso. Y precisamente a la chirigota de Vera llegó por una parada en el camino del cuarteto donde salía, el de Gago, que hoy, casualmente, ha cantado detrás del Selu en esta primera noche de semifinales. Quedarse con Selu o regresar con Vera el año que viene es una disyuntiva en la que no quiso entrar el chirigotero tras acabar la actuación en semifinales.

¿Y cómo ha sido la experiencia de salir con el Selu? "Mucha tensión, no estoy acostumbrado a esto. Es otra forma distinta a la de Vera, pero estoy disfrutando como un niño chico. Es que yo me he criado viendo a esta gente en la tele. Siempre lo digo: he tenido la suerte de estar con compañeros y autores buenos que han sido mejores como personas y me han ganado. Bocu, Miguel Moreno y Cossi, Vera y ahora Selu", explicaba.

Israel Peña señaló que "yo he mamado otro tipo de chirigota. Esto es esperar la carcajada de la risa del pasodoble, esperar las entradas que son diferentes, la interpretación... es otro mundo. Me he ido de un extremo a otro".

Se puede decir que ha caído de pie en un grupo tan consagrado. "Sí, me han aceptado muy bien. Pero todavía no saben cómo soy yo en los tablaos. Se lo he advertido al Selu, que me va a tener que apagar el micrófono", decía entre risas.

Sobre la competición en chirigotas, Peña rechazó que el nivel haya bajado. "Simplemente es que estamos todas muy igualadas. No ha habido ningún pelotazo, pero el nivel es muy alto. De las diez que estamos en semifinales pueden estar en la final perfectamente siete u ocho. A mí es que me gustan todas y a todas les saco algo bueno", concluyó.