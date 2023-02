Ismael Beiro: “Este año me voy a a armar de valor y me voy a disfrazar de payaso”

–¿La copla de su vida?

–Muchas. La presentación de ‘Caleta’ de 1980. Es una invitación a conocer los atardeceres más bonitos del mundo y por entonces, en los años 80, la salida y entrada de una dura profesión que eran las artes de pesca. ‘Caleta’ es de las primeras letras que aprendí.

–La primera vez que fue al Falla.

-A la final de 1995. Después de estar más de 24 horas esperando en la famosa cola que se daba alrededor del estadio pusieron las entradas a la venta en otro lugar, todos corriendo para allá y nada pudimos hacer por comprar alguna entrada. Fue tanta la desolación que mi padre logró comprar dos a través de un amigo que había conseguido comprar de más y allí estábamos mi hermano y yo en el paraíso, no en paraíso, en el paraíso que es como se debe de empezar a disfrutar la primera vez que pisas el Gran Teatro Falla.

–Una anécdota confesable que ocurriera en Carnaval.

-Final del falla del año 2000. Toda la noche esperando fuera del teatro a ver si salía alguien para pedirle la entrada y poder entrar. Después de conseguirlo el señor de seguridad de la puerta me retiró la entrada y no me dejó entrar. Al año siguiente era pregonero del Carnaval de Cádiz y tenía un palco para mis invitados y para mí.

–De lo más raro que se ha disfrazado.

–De toro. La anécdota fue al encontrarnos con una pandilla que iban disfrazados de corredores de los San Fermines. El resto os lo podéis imaginar.

–¿De que le gustaría disfrazarse y no se ha atrevido?

–Nunca me atreví pero este año voy a armarme de valor y por fin puedo decir que me voy a disfrazar de payaso.

¿Qué modalidad es la que más le representa?

–Muero con los cuartetos, disfruto con la energía de las chirigotas, me emociono con todas las comparsas y admiro la simetría y coordinación de los coros.

–Puestos a salir en la calle o en concurso, ¿con quién saldría?

–Mi sueño siempre fue llegar a la final con un cuarteto o cantar en el coro de Julio Pardo.

–¿Es más de domingo o lunes de coros?

–Yo soy de disfrutar todos los días. Cada día es diferente y sales a la calle con un personaje adquirido distinto. Hoy disfrazado, ahora de domingo de coros, hoy lunes de carrusel por aquí, martes pues a los tablaos y a la carpa, y así cada día.

–¿Es de los que aguanta la final entera

–Y hasta dos finales seguidas.

–Un estribillo favorito, o escríbame uno.

–Mejor le dejo dos y seguro que sabrán disfrutarlos: “Soy Currito de la Cruz pero como bebo tanto,ahora me dice la gente Currito el el de la CruzCampo”. (El cuarteto siempre llama dos veces. El de Rota). “Si canto no pueo reír, si río no pueo cantar, y viendo este panorama... ¡Me río por no llorar!” (Partido de Risa Obrero Español P.R.O.E. La chirigota del Love).