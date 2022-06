La Falla Fashion Week presenta sus tendencias

Uno de los momentos mágicos para el aficionado en el Concurso de Agrupaciones es cuando se levanta el telón y aparece el personaje que cada comparsa, chirigota, cuarteto y coro quiere defender en escena. Cada noche de certamen, especialmente en preliminares, se convierte en todo un espectáculo donde brilla la creatividad proyectada en cada disfraz y en cada idea.

No se parece a la Fashion Week de Milán, ni a la de Nueva York, ni tan siquiera a la Semana de Moda de París. Pero es la pasarela más esperada por los gaditanos este mes de mayo, aunque tradicionalmente sea en febrero. La pasarela de las tablas del Teatro Falla, que cada día de estreno sorprende a un público ávido de tipos, escenografía, maquillaje, peluquería y puestas en escena.

De captar el espíritu de cada una de estas representaciones se encarga cada año la fotógrafa gaditana Rocío Hernández con su proyecto ‘Tipos de cuidado’, tomando el testigo del proyecto que inició su padre Joaquín Hernández ‘Kiki’ allá por el año 1995.

Así, desde la primera sesión de preliminares, la joven artista retrata a toda agrupación, muchas veces representadas por sus protagonistas y caras más visibles, que pasan por el estudio que cada certamen improvisa en uno de los camerinos del Falla, y cuyas imágenes nos ofrece para nuestra particular ‘Falla Fashion Week’, un clásico en las páginas de ‘Diario del Carnaval’ desde 2016.Para la ocasión, la fotógrafa nos ha seleccionado un total de ocho tipos, de los más vistosos en este particular COAC, y entre los que se refleja la tendencia que este año se ha palpado y defendido en el teatro de los ladrillos coloraos, la necesaria presencia de la mujer en la fiesta. En esta pasarela podemos ver a cuatro mujeres y cuatro hombres que vienen a representar a los suyos con una caracterización más propia del Carnaval de febrero en la mayoría de los casos, salvo en los coros. En escena no se han visto apenas giros hacia tipos más fresquitos y veraniegos, al parecer, ante la insistencia de la idea originaria que tenía cada grupo antes del cambio de fecha.

La ‘Falla Fashion Week’ de este Carnaval único en su especie está representada por tres de las cuatro comparsas finalistas, como ‘Los sumisos’, con un Antonio Martínez Ares que este año se ha integrado como componente y se convierte en el centro del objetivo, como también lo hace Marta Ortiz con la comparsa que ha sido toda una revelación en este concurso, la netamente femenina de ‘We can do Carnaval...!’, en la que exhibe la postura del mítico cartel emblema del feminismo; ‘Los renacidos’, de Miguel Ángel García Argüez, no podían faltar al convertirse en una de las escenografías más sorprendentes sobre las tablas, además de ser el tipo Aguja de Oro de este año. Milian Oneto también representa a su comparsa ‘La brigada’, que son los bomberos de Tino Tovar. En la modalidad de chirigotas brillan ‘Los caradura de Cai’ del Sheriff, con unas estatuas muy gaditanas y muy conseguidas que triunfa en nuestra pasarela con la representación del eterno Chano Lobato. La otra chirigota seleccionada es la cabra de ‘La legionaria’ de Antonio Rivas, mientras que en la modalidad de coros, las propuestas y diseños se adaptan a la época más fresquita en que se ha desarrollado el concurso. Así, dos mujeres de los coros mixto ‘Químbara’ y ‘Pachamama’ cierran la sesión de moda carnavalera, enfundadas en el tipo de cubana y las de andina inspiradas en la película ‘Encanto’, de Disney. Disfruten el espectáculo de las tendencias carnavaleras.