Exposición| Dos Carnavales frente a la afilada mirada de Eulogio

Que Cádiz tiene un poco de mágica y un mucho de surrealista no es condición que pase desapercibida para visitantes y, sobre todo, locales, marcados profundamente por el propio carácter de la ciudad. Y es que Lo que no pase aquí... es una frase que se repite una y otra vez en boca de sus ciudadanos y que ha sido escogida por el fotógrafo Eulogio García para titular su última exposición. Una muestra en la que, de hecho, pone en valor una de las extravagancias marca Tacita. Los dos Carnavales que la ciudad celebró en 2022.

“En los dos hubo ganas de calle, se detectaban ganas entre las agrupaciones y entre el público, pero la gran diferencia, claro, estaba en las mascarillas en la gente que salió a la calle en febrero y luego ya las caras destapadas de junio”, explica el fotógrafo que hasta finales del próximo mes de marzo exhibe en el bar La Casapuerta (calle Sagasta) una selección de las imágenes que tomó tanto en los fastos “oficiales” celebrados en junio –ya que el Ayuntamiento suspendió el Carnaval en su fecha habitual en febrero por temor a repuntes de la covid– como en la fiesta ilegal de febrero –pues fueron muchas las agrupaciones callejeras que quisieron salir a festejar el Carnaval en sus fechas verdaderas–.

En total son 18 imágenes –17 fotografías de 40x30 y el cartel anunciador de la muestra– las piezas que conforman Lo que no pase aquí... En el 2022, dos Carnavales: el oficial y el que quiso la calle, que es el título completo de una muestra cuyos beneficios se destinan “íntegramente” a la asociación Amigas al Sur. “Además de adquirir las fotografías es posible colaborar a través del bizum 669199857, que es el que tiene habilitada la asociación, con el texto ExpoCarnaval22”, apunta el autor de la muestra que no es la primera vez que colabora con la entidad gaditana.

“De hecho, es que realmente esto surge en el último Carnaval antes de la pandemia. Entonces, expuse en La Casapuerta una exposición titulada Carnaval de la calle, pregones, cabalgatas y botellones, formada por imágenes de carnavales de diferentes años, y los beneficios iban destinados a Amigas al Sur. Lo que ocurrió fue que estuvo expuesta muy poco tiempo porque, como todos sabemos, llegó la pandemia”, recuerda Eulogio García que meses después, cuando en el propio establecimiento fue reconocido con una de sus distinciones, recordó este hecho. “Y José Manuel (Serrano Cueto) como buen programador, y Luisa, como buena gerente del bar, pues estuvieron al quite y me ofrecieron montar otra exposición para el siguiente Carnaval”.

Así este Lo que no pase aquí... llega cumpliendo este compromiso aunque no ha sido “nada fácil” ponerla en pie ante la cantidad de material gráfico con el que contaba el fotógrafo. “La primera criba fue de 150 fotos y a partir de ahí empezamos a pulir. Había imágenes que tenían que estar por lo insólito como la del pregón de ese Carnaval no oficial, esas de público con mascarilla y, después, del carnaval de junio la de los fuegos, la del concierto en las Puertas de Tierra, también algo inédito y que fue todo un éxito... Siempre buscando lo diferente, además de las caras de algunos protagonistas, claro”, explica el autor que incluye una imagen de uno de los romanceros revelación del pasado Carnaval, ‘Salgo de Milagri’ de Ana Magallanes.

Lo diferente, lo afilado. Como la mirada del propio Eulogio que siempre busca “el chispazo”, “el fogonazo”, “la magia” que a veces ocurre “durante un microsegundo”, tiempo en el que el profesional debe ser capaz de atraparla. “Y a veces, tienes suerte, y lo captas. Y lo que es mágico es que, aunque estés con un teleobjetivo a 40 metros, cuando tiras hacia alguien, al final siempre te acaba mirando por muy lejos que estés. Así que al final te llevas la foto que querías y otra más, con una sonrisa o con los dedos en señal de victoria, o con una cara más seria, en el peor de los casos”, ríe el fotógrafo hijo “de la democratización” que a este medio trajo “la fotografía digital”. “Fue en el año 2000 cuando me hice con mi primera cámara digital. Y hasta hoy”, explica el fotógrafo del Diario Bahía de Cádiz y colaborador en diferentes medios de prensa locales.