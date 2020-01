La voz del Concurso Oficial de Agrupaciones, Eduardo Bablé, es un apasionado de la música. Pero el también corista tiene otras aficiones y un viaje pendiente.

–¿Colecciona pajaritas?

–Sí (ríe). Tengo un gran surtido, de colores, de animalitos, con fajín y sin fajín, de corcho, otras que me hizo una empresa que se dedica a ello,...

–¿Le hubiera gustado presentar la gala de Los Goya?

–Ja, ja, ja. Me gustaría presentar a mi hija, que es música profesional. Más eso que todos Los Goya del mundo.

–¿Su gran pasión más allá del Carnaval son los títeres?

–Mi gran pasión es la música. Tengo muchos instrumentos y ahora estoy haciendo una banda sonora para los títeres y tengo en mente algo de metacarnaval que me gustaría llevaba a cabo.

–¿Cuántos instrumentos tiene?

–Muchos, no sé de memoria ahora, pero más de una decena, sobre todo de cuerda.

–¿Qué es lo que más le gusta ver en un teatro?

–Pues música, claro, y también teatro. Lo que más me gusta es la ópera, que combina las dos cosas. Es desde luego el mayor espectáculo del mundo.

–¿Cuál es la música que escucha en casa?

–Escucho música clásica, todo el día enganchado. Me gusta también escuchar Radio 3. Aunque de vez en cuando tengo que ponerme un antídoto y me paso a Radio Olé.

–Una afición que nos pueda confesar.

–Tengo varias, pero uno de ellas es construir barcos, barcos de marquetería.

–¿Con qué libro se queda?

–... (piensa). Te voy a decir ‘La historia de Cádiz’, de Agustín de Horozco.

–¿Y cuál es el lugar donde le gustaría perderse?

–La verdad que hay muchos sitios perfectos en el mundo para perderse, pero me quedo con la costa de Maine, en Estados Unidos. Me encantaría conocerlo, lo he visto en fotografías y lo sé por amigos, y es un viaje que me gustaría hacer.