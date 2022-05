El Concurso de Romanceros contará finalmente con 28 participantes

El plazo de inscripción para el Concurso Oficial de Romanceros del Carnaval de Cádiz 2022 se ha cerrado finalmente con 28 inscripciones, tras haberse registrado uno más a través del correo electrónico. El certamen comenzará el 27 de mayo con las semifinales en el Teatro de Títeres La Tía Norica y celebrará su gran final el 2 de junio en el Gran Teatro Falla.

Los romanceros inscritos son los siguientes: 'Este año me meto en profundidad', 'Esos que viven de vicio sin pegar un palo al agua sin oficio ni beneficio', 'Roland Guarron', 'El romance de Fernando VII', 'En la inquina te espero', 'Déjame que te la chupe', 'Patri Arcadas', 'A mí con ese cuento...', 'Si te he visto, no me acuerdo', 'Er Papi, Er Poseidón Caletero', 'La gorda me da de comer', 'La increíble historia del hombre con la picha menguante', 'El experto', 'Los doce hijos de Wang', 'Yo soy... tu perro', 'La historia verídica pero cierta de Manolo Escobar', 'Sons de Amores', 'Atracción fatal', 'Nole, Nole mi Cai', 'El Doctor Strange con to la malange', 'Los que vinieron de Wuhan sin saber ni dibuján', 'Valle de lágrimas y sudor, pero sin sangre', 'El procrastrinador', 'Ritual satánico de verano', 'Un romancero muy casero', 'El Rapmancero', 'Aquí no hay quién viva' y 'Aterriza como puedas en la calle Columela'.

Se establece una comisión seleccionadora que estará compuesta por un presidente o presidenta que designará el Ayuntamiento de Cádiz. La persona que ejerza la presidencia designará a tres vocales, ejerciendo como secretario el secretario general del Ayuntamiento. La relación de los miembros de la comisión seleccionadora se publicará en el baner de Fiestas de la web del Ayuntamiento ([http://www.cadiz.es).]www.cadiz.es).

El concurso se desarrollará en dos fases: unas semifinales entre el 27 y el 29 de mayo y la final el 2 de junio. El sorteo de semifinales tendrá lugar entre el 16 y el 19 de mayo, comunicándose el resultado por correo electrónico a los inscritos al día siguiente del mismo. Con el fin de hacer atractivas todas las sesiones, se realizará el sorteo con tres bombos: uno con los premiados en el concurso oficial anterior, otro con los semifinalistas en el anterior concurso y en el tercero el resto de participantes.

Las sesiones comenzarán a partir de las 20.00 horas en el Teatro de Títeres La Tía Norica, fallándose en esta fase el Premio al Mejor Cartel, que se dará a conocer en la gran final junto al resto de premios.

A la final, que tendrá lugar el 2 de junio en el Gran Teatro Falla, pasarán un máximo de diez romanceros. Tras la finalización de las semifinales se sorteará el orden de actuación, que se comunicará junto con la hora a los finalistas por correo electrónico el 30 de mayo.

Los miembros de la comisión seleccionadora puntuarán a los romanceros considerando el tipo, el romance y la interpretación de 1 a 10 puntos, realizando una valoración en conjunto y global del mismo. En cuanto al premio del cartel, se valorará globalmente teniendo en cuenta su valor estético, su originalidad y su relación con el romance, puntuándose de 1 a 10 puntos. Ambas puntuaciones serán independientes. En caso de empate decidirá la presidencia con su voto de calidad.

En cuanto a los premios, que se darán a conocer al finalizar el concurso tras la deliberación de la comisión seleccionadora, se establece un primer premio de 1.000 euros, un segundo premio de 750 euros, un tercer premio de 500 euros, un cuarto premio de 250 euros y un quinto premio de 100 euros. Por su parte, el premio al mejor cartel está dotado con 400 euros.

Finalmente, las bases especifican también que se penalizará con un año sin participar en el concurso a los no comparecientes en el mismo tras su inscripción, siendo la fecha límite para darse de baja el mismo día del sorteo de las sesiones de semifinales. Asimismo, se penalizará con la disminución de un punto por minuto o fracción de un minuto a aquellos romances que excedan del límite de tiempo de actuación.