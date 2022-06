El Colectivo de Prostitutas de Sevilla se queja de dos letras de Carnaval contra los puteros

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) ha emitido un comunicado quejándose del contenido de dos letras de Carnaval que denunciaban la situación de la prostitución poniendo el foco en los puteros como responsable de que exista esta práctica, dentro del debate entre el abolicionismo y la regularización.

De esta forma, este colectivo ha condenado "los ataques" que aseguran que reciben las trabajadoras sexuales en los pasodobles de las comparsas 'We can do... Carnaval' y 'Los conquistadores'.

El comunicado, que se centra especialmente en la letra de 'We can do... Carnaval', primero felicita a esta agrupación por conseguir "un avance en el mundo del Carnaval, superando algunas de las limitaciones que impone el sistema patriarcal, en el que hasta ahora su papel en la fiesta se encontraba invisibilizado (costureras, diseñadoras, maquilladoras, etcétera) como en tantos otros espacios".

A partir de lo que consideran un "ataque directo" hacia las trabajadoras sexuales, el colectivo ha indicado que "las prostitutas no hemos estado calladas nunca, y menos recientemente, como demuestra la aprobación de la Ley del Solo Sí es Sí eliminando el intento de persecución de nuestros domicilios y espacios de trabajo. Esto ha sido posible precisamente porque hemos hablado con voz propia y algunas organizaciones políticas nos han escuchado".

El CPS ha proseguido asegurando que "somos conscientes de que la manera de combatir la idea de que pagar por sexo es un derecho se combate con una buena educación sexual, no mediante la estigmatización, dejando de referirse a nosotras como "objetos" o "esclavas" que debemos ser salvadas en lugar de mujeres que ejercemos el trabajo sexual como una forma de supervivencia ante el sistema desigual en el que vivimos. Esto no nos hace ningún favor, y apuntala un estigma y un concepto de prostituta que anula y silencia nuestras voces, obviando nuestro consentimiento".

Con todo, esta entidad ha denunciado que "quienes dan estos discursos no tienen ninguna propuesta que no sea multar o encarcelar a los diferentes sujetos que intervienen en la prostitución, obviando factores estructurales como la Ley de Extranjería, que empuja a muchas mujeres a la prostitución. Las mismas que luego son expulsadas por carecer de regularización administrativa".

Por todo ello, la nota remitida a los medios ha finalizado apuntando que "como feministas nos entristece ver a mujeres defendiendo un feminismo hegemónico, exclusivo, privilegiado y que no duda en pisar a otras para avanzar. Como conocedoras de la realidad del trabajo sexual en primera persona, les decimos que revisen sus fronteras, su blanquitud y su privilegio. Que apoyen iniciativas como la ILP #RegularizaciónYA, que exijan planes de empleo que no precaricen a las mujeres que quieren dejar la prostitución, que combatan la transfobia y los discursos de odio al que las personas trans estamos asistiendo y que se posicionen en contra de cualquier intento de criminalización. Por último, para quienes defienden la abolición como única solución al problema les preguntamos: ¿clandestinas o con derechos?".