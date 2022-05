Chiqui McGregor: "Venimos fuerte en los pasodobles, Jona ha hecho una gran comparsa"

Aunque consciente de que los dos pasodobles eran de aúpa, Chiqui McGregor, componente de 'Los originales', ha asegurado que no se esperaba la reacción del público que ha acogido las dos letras de Jonatan Pérez con efusividad traducida en aplausos y alguna puesta en pie. "Ha sido muy bonito, yo no esperaba que calaran tanto pero, sinceramente, es que te adelanto que venimos fuerte en los pasodobles, Jona es que ha hecho una gran comparsa", define.

El comparsista está "muy orgulloso" del pase preliminar de su agrupación que viene con un tipo "que apela no a lo novedoso, sino a la esencia, al origen", ha aclarado sobres estos originales que venían quizás a demostrar que lo de 'Los aislados' no fue "una bonita casualidad", que es a lo que apunta McGregor que sigue reivindicando la valía de este grupo como, ante todo, "un grupo de amigos.

"Lo éramos en Los aislados, que era un poco el concepto nuestro, y los seguimos siendo, pero cuando la gente por la calle ya te va diciendo que te va a escuchar, ves que despiertas una atención que no tenías antes, pues al final en los ensayos se creaba otro tipo de tensión diferente a la del año anterior. La responsabilidad a lo mejor, pero sobre todo somos amigos, eso por encima de todo", ha apostado.

A McGregor, "¡claro!", le gustaría seguir escalando fases en el Concurso pero valora este 2022 como un año "de muy buenas comparsas". "Me gustó mucho Martínez Ares, y la gente del Tomate y El Piru y las dos comparsas de niñas, y seguro que los compañeros que han cantado antes que nosotros también lo han hecho bien pero, lógicamente, no me ha dado tiempo de escucharlos...", ha analizado el intérprete que cree que este Concurso "sólo es más corto en número de participantes pero no en calidad". "Yo diría que la calidad es mayor".

Pero 'Los originales' vienen a hacer lo suyo, su camino. Ese, al menos, es "el consejo" que a Chiqui le ha dado su padre El McGregor (Manuel Serrano, vamos, como él mismo se llama), una de las voces cumbres de la fiesta. "Mi padre nos dijo que confiemos en nuestro repertorio, que es muy bueno, que disfrutemos cada pase y que lo defendamos con pasión. Y eso hemos intentado aunque este primer pase con algunos nervios...", ríe el joven que cumple su tercera participación con la comparsa de Jona tras 'La escuela de Carnaval' y 'Los aislados'.