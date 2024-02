Carnaval chiquito de Cádiz 2024: qué es, cuándo se celebra y el origen

El Carnaval Chiquito, o el de los Jartibles, es precisamente lo que indica la expresión, la prolongación de la fiesta más allá de los diez días que marca el programa oficial del Carnaval de Cádiz para aquellos que no se han quedado saciados y tienen ganas de más. El domingo próximo, día 25 de febrero, se celebrará el cada vez más esperado evento, en el que las diferentes agrupaciones salen a la calle para seguir brindando coplas a los gaditanos y cada vez más foráneos que acuden a la capital gaditana atraídos por la fiesta.

Al tratarse de un día sin programa oficial, los grupos se ubican en sus rincones favoritos y se convierte en un día exclusivo de agrupaciones y público, supuestamente más tranquilo que las jornadas de los fines de semana de Carnaval oficial. Un cara a cara que probablemente se desarrollará con éxito, aunque pendiente de las previsiones meteorológicas.

El tiempo: previsión de lluvia por la tarde

A partir del jueves y dentro de un margen de incertidumbre, se espera que varios frentes atlánticos dejen precipitaciones en amplias zonas de la mitad norte peninsular, áreas del sureste y Baleares, sin descartarse en otros puntos.

Siguiendo con el pronóstico marcado por Aemet, la provincia encadenará varios días anticiclónicos, con días despejados y temperaturas máximas que podrían superar los 20 grados durante las horas de más calor.

Se notará el cambio de tendencia a partir de la segunda mitad del jueves 22 de febrero, los cielos comenzarán a cubrirse en toda la provincia y las temperaturas máximas caerán por debajo de los 20º.

Así, el domingo está previsto el cielo nublado y precipitaciones durante la tarde.

El origen del Carnaval de los Jartibles

Tal y como contó el Gómez a Diario de Cádiz, hace 37 años surgió esta manifestación popular que nació cuando su chirigota decidió sacar una agrupación para reírse de la modalidad de la comparsa. 'Autopista hacia Benalup', se llamaba, y aunque se inscribieron en el Concurso de Agrupaciones como comparsa, finalmente no se atrevieron. Ese Carnaval lo pasaron en grande, y como no querían que acabara se propusieron salir al siguiente domingo y así lo comunicaron a Enrique Treviño, al que pidieron que lo manifestara por la radio para que se apuntara más gente. Decidieron llamarlo Carnaval Chiquito, y aquel año quedaron en San Antonio ‘Terror terrorífico...', ‘Los dum dum Pacheco’, tres o cuatro que les hizo gracia la idea... "Hice una pancarta que ponía Carnaval Chiquito para los más Jartibles e hicimos un pasacalles hasta Correos donde nos pusimos ahí a cantar, con el baratillo puesto y to. Y nada, gustó y creció. Hasta que lo fagocitó la oficialidad, como todo”, explicó.