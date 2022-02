La 'comparsa' que se borró del Concurso y creó el Carnaval Chiquito

Si hablamos del Carnaval como expresión cultural pura de la libertad y la espontaneidad, la creación hace 35 años del Carnaval Chiquito debería escribirse con letras de oro en la Historia de la fiesta. Que lo cuente El Gómez, uno de sus artífices:

“A nosotros siempre nos había hecho mucha gracia eso de El Rocío chiquito, el Corpus chiquito, eso, por un lado; por otro, ese año nos dio a nosotros la picá de hacer una chirigota pero como una comparsa, cachondeándonos, con todas sus exageraciones, vamos, lo que años después haría el Yuyu con ‘Tampax Goyescas’ pero él lo hizo muy bien y lo nuestro era en plan mamarracho. De todas formas, lo preparamos, tanto es así, que nos inscribimos en el Concurso de Agrupaciones como comparsa para liar el cachondeo, pero al final nos vinimos abajo y nos borramos. ‘Autopista hacia Benalup’ llevaba cinco pasodobles, unos pocos de cuplé, popurrí, presentación, nos habíamos hecho por primera vez el traje todos iguales... Y nos lo pasamos tan bien ese Carnaval que no queríamos que terminara... ¿Y si salimos el domingo que viene?, ¡venga, los muertos de quién no!, ¡y le decimos el Carnaval Chiquito! Así que hablamos con Enrique Treviño para que lo dijera por la radio para que se apuntara más gente. Quedamos en San Antonio los que salimos, que no me acuerdo de todos, ‘Terror terrorífico...', ‘Los dum dum Pacheco’, tres o cuatro que les hizo gracia la idea... Hice una pancarta que ponía Carnaval Chiquito para los más Jartibles e hicimos un pasacalles hasta Correos donde nos pusimos ahí a cantar, con el baratillo puesto y to. Y nada, gustó y creció. Hasta que lo fagocitó la oficialidad, como todo”.