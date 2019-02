Las Niñas de Cádiz: "Nos gusta mucho el nuevo pregonero"

Teresa Quintero, Ana y Alejandra López Segovia ("Rocío viene de camino") apenas recuerdan con claridad su paso por el escenario de la plaza de San Antonio. "Yo mi primer recuerdo ya tranquila como pregonera es de la Cabalgata", ríe la actriz de Allí abajo que junto a las hermanas López Segovia confiesan que asumir la proclama del Carnaval de Cádiz "es algo muy bonito pero muy estresante y difícil de disfrutar" porque causa "mucha responsabilidad".

Y es que Las Niñas de Cádiz pregonaron la pasada edición de la fiesta, "un honor" que este año ha recaído en el cantautor Joaquín Sabina. "Vaya lujo, ¿verdad? A nosotras nos gusta mucho el nuevo pregonero, ¿a quién no? porque ¡no hay cuartetas de agrupaciones con música de Sabina...!", ríe Ana López Segovia que adelanta que para su callejera de este año (porque este año sí habrá callejera) han tomado prestadas muchas de las canciones de su sucesor. "Y lo bien que entran las letras con las canciones de Sabina, que parece que están hechas para el Carnaval", apostilla la pregonera que le desea "mucha suerte" al músico ubetense.

'De feria en feria', así se llamará la nueva apuesta para la calle de la chirigota de las Niñas, "que además venimos con la formación de siempre, a ver si aguantamos el Carnaval como antes...", anhela la actriz y dramaturga que, al igual que sus compañeras, están siguiendo "un poquito" el Concurso.

"Lo que podemos, pero bueno, estamos al tanto", asegura Alejandra mientras que Ana se moja: "He escuchado al Selu, la chirigota de Juan Carlos y la comparsa de Martínez Ares que me ha gustado muchísimo. Parece que hay como una intención de las comparsas de vuelta a la sencillez, ¿no? Bueno, sencillez dentro de los límites de la comparsa, tú me entiendes...", dice con guasa.

Las Niñas de Cádiz han disfrutado de la sesión de hoy viernes ya que mañana tienen un compromiso con Guadalcacín, el de llevarles su Lysístrata que "tan bien está funcionando". "Hemos tenido completo todo el otoño y ahora también iremos a Segovia, a Laguna del Duero... Y estamos ahí intentando ver Madrid, que parece que hay posibilidades", se congratulan.