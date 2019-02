Una comparsa de Cádiz que ensaya en Barcelona

"Esto es una vuelta a casa. La mayoría somos de Cádiz, ya hemos salido en agrupaciones, en el Falla, y ha sido una aventura muy bonita". Juan Carlos Cruz, gaditano afincado en Cataluña, la cara visible de un grupo que viene desde el Mediterráno al Atlántico: 'Los marea', define así a la comparsa de Barcelona. Bueno, "la comparsa de Cádiz que ensaya en Barcelona", especifica Cruz, mientras charla con Diario de Carnaval en Cortés, en la calle Pericón de Cádiz, en pleno barrio de la Viña.

Allí se han preparado esta tarde después de un viaje en tren desde la ciudad condal. Su actuación en el Falla es el final, o el principio, de un proyecto que iniciaron hace un año y en el que se han embarcado 17 personas (gaditanos, de otros puntos de Andalucía y catalanes). "Nos pusimos en contacto a través de redes algunos gaditanos y nos juntamos ocho en 'Los primavera', con los que estuvimos actuando por Barcelona, Tarragona,... Poco apoco hemos llegado a ser los 17".

Fue para matar el gusanillo, pero también para "dar a conocer nuestro Carnaval en la zona". Una fiesta,"a la que se suman cada vez más catalanes", afirma su director, que participó en el COAC por última vez con 'La vuelta a Cádiz en 80 mundos', de Faly Pastrana y primer premio de coros, nada más y nada menos.

En esos primavera empezaron con una música de Luis Rivero, que ha compuesto también para 'Los marea' con Jesús Cruz, hermano de Juan Carlos y componente de la comparsa de los Carapapa, con la que han coincidido esta noche. La letra es del propio Juan Carlos, Miguel Amador y Débora Morón, catalana que se aficionó al Carnaval por internet y que ya sabe lo que es actuar en el templo. "Salí en 2016 en 'Volteretas'. "Venía, ensayaba un par de semanas y me lo sabía todo", cuenta.

La joven esperaba hacer un papel digno, "algo decente", "que no digan que no vengan más", bromeaba tranquila en el local. "Yo ya escribí el año pasado pero claro no es lo mismo, es una responsabilidad venir a teatro con una comparsa completa".

Pero han ensayado mucho, desde septiembre, han trabajado, afirman. Y eso a pesar de las dificultades para coincidir los 17 que forman el grupo. "En Barcelona las distancias son muy grandes. Yo mismo vivo a una hora y media de los sitios donde ensayábamos, que era en Hospitalet o en Cornellá".

'Los marea' es una comparsa "muy de Cádiz", "por los cuatro costaos", manifiestan sus componentes. "Hemos recibido mucho cariño desde que hemos llegado y la comparsa -con la que ha colaborado la Fundación Andacat- está hecha con ese mismo cariño". El que han puesto los dos Juan Carlos del grupo, Joselito, Pablo, Ale, Sergio, Álvaro, dos Titi, José Luis, Guille, Jose , Pol, Adrián, Antonio, Dani y Miguel.