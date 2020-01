Abrazos y besos al terminar la actuación. Los componentes de la chirigota de Los Molina, 'Pídeme lo que quieras', están "muy contentos". "La verdad es que este año veníamos muy tranquilos, con la esperanza puesta en disfrutar más que en competir, porque si no luego te llevas el palo y ni disfrutas ni compites", resumía Francisco Javier Macías Tinoco, Javi Tinoco, autor de la letra del grupo chiclanero.

Javi dedicaba la actuación, impregnada de sentimientos en los homenajes, a uno de sus componentes que finalmente no había podido actuar esta noche de estreno, Fran Salazar, su segunda titular. "Él es militar y lo llamaron este viernes para participar en el rescate del pesquero 'Rúa Mar", explica. La Armada participa en el dispositivo de búsqueda de los seis tripulantes algecireños que desaparecieron en la madrugada del jueves en aguas de Marruecos y Fran forma parte de esos militares que están trabajando para encontrarlos.

En su lugar, ha debutado con la chirigota Rafa León, que había ensayado con el grupo con idea de las actuaciones de verano y que sale en el coro de San Fernando. "Y ha sido una maravilla, esto es otra liga, como te tira adelante el público y como lo hacen ellos", decía ecmocionado el hijo del comparsista con el mismo nombre, Rafael León, fallecido el pasado mes de octubre.

Tinoco tenía palabras para él y resaltaba también las letras que han dedicado a Manuel Santander y Juan Carlos Aragón. "Me he quitado una espinita. En la chirigota 'Pa religión la mía' yo le había hecho un pasodoble a Manolo, pero lo llevé tarde y cuando lo cantamos en camerinos para semifinales con equivocamos un par de veces. Decidimos que para hacerlo mal mejor no lo hacíamos y al final ha tenido que ver hoy", comentaba. "No sé porque a veces nos han querido enfrentar, pero es imposible enfrentar al maestro con el aprendiz, y necesitamos cantarlo", añadía.

El recuerdo para Aragón ha llegado en forma de cuplé. Segundo cuplé que se canta al autor en este concurso, queriendo destacar "su lado canalla".