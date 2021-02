'Callejeras': ellas tienen el poder

Son varios los motivos por los que Silvia Moreno (Cádiz, 1979) decidió fijar su mirada en el papel de la mujer en la escena del carnaval de la calle para dar forma a su primer documental, Callejeras. El primero, un reencuentro con su infancia, salpicada por los recuerdos en una charanga familiar. El segundo, la perspectiva de género, un tema que le atrae y le preocupa. Y el tercero, como buena paisana que ha vivido desde hace muchos años lejos de su tierra, la nostalgia por el Carnaval en sí mismo y la consciencia de poner en valor todo lo que encierra esta fiesta. “Que es mucho y que hay que legitimizar más allá de las fronteras del acento andaluz. Si consiguiera eso, me daría por satisfecha”, explica la realizadora que esta semana ha publicado el tráiler de su opera prima.

Una pieza que ha tenido una acogida “maravillosa” que espera que se repita con el largometraje propiamente dicho. Una película que indaga en el papel de la mujer en la escena del carnaval callejero que ha sido producida por Imake Films , el sello de la realizadora y del también músico Dani Llamas, y que fue rodada en Cádiz durante este extraño y duro año 2020.

“Evidentemente las circunstancias hicieron que tuviéramos que cambiar los planes de rodaje en más de una ocasión pero, al menos, tuvimos la suerte que todo lo que es el Carnaval, el último Carnaval, lo pudimos grabar. Nosotros lo que queríamos era grabar a las agrupaciones en estado puro, seguirlas, encontrarlas en un rinconcito y, bueno, eso lo hemos podido conseguir porque entonces el virus era algo como muy lejano, algo hasta con lo que se podía bromear”, rememora Moreno, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, donde actualmente vive después de estar unos años residiendo en Madrid.

Pero fue en el Carnaval de 2018 cuando la gaditana regresó a su ciudad para empezar a poner en pie el proyecto, “volver a tomar el pulso de la calle”, “hacer los contactos con las agrupaciones”, enumera, para, después, redactar la propuesta con la que consiguió la financiación de Triodosbank y la participación de Canal Sur Radio y Televisión, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía. Y en 2020, a rodar con un equipo que cuenta con Jesús Perujo, ganador del premio Asecan 2020 a la mejor fotografía por el documental Los Días Azules, la producción ejecutiva de Guillermo Rojas y la música del gaditano Calde Ramírez.

“Mucha gente me pregunta si el Carnaval es machista a lo que yo respondo que machista es la sociedad pero, sin embargo, lo que a mí me fascina del carnaval callejero es que la mujer ha estado integrada desde el principio, forma parte de esta manifestación con mucha espontaneidad y viene a romper un poco ese discurso social hegemónico. La mujer en el carnaval no está victimizada y eso me encanta”, desentraña Moreno el corazón de Callejeras donde, además de seguir a algunas de las formaciones femeninas, se recogen los testimonios de muchas de estas mujeres de la fiesta.

“El criterio de selección ha sido el de mostrar la diversidad que hay en la calle, que es mucho más rica que el Concurso del Falla donde hay más requisitos. Y es esa permisividad de la calle la que yo creo que invita más . Así tenemos a pioneras como Koki Sánchez, a pioneras también del Concurso como Adela del Moral, que también nos da ese punto de vista, agrupaciones con un discurso abiertamente feminista y comprometido como ‘Las Cadiwoman’, formaciones como ‘Las niñas de Cádiz’ que también llevan muchos años y que han sabido aunar esa vertiente carnavalera con su trabajo profesional en la escena; tenemos una chirigota menos conocida, ‘La chirigota de las habas’, pero donde ellas explican que salir es como una manera de desahogarse, pura evasión ; y luego tenemos a Anita Magallanes, que es la que rompe ya con todos los estereotipos, ¿no?, una mujer sola saliendo en romancero”, adelanta la directora de Callejeras que desde hace diez años trabaja como realizadora y editora en su propia productora firmando una gran cantidad de piezas, sobre todo videoclips y spots publicitarios, además de trabajar para grandes de la publicidad y la televisión como Eyeworks, Warner Bros, Wash And Wear, Garage Films o Caviar TV y editar documentales para Mediaset.

Toda esa experiencia la pone al servicio de Callejeras, tal y como se puede ver en el adelanto de la película que ya está dando vueltas por las redes. “Ahora empezaremos a presentar el documental en festivales. La semana que viene lo llevamos al Festival de Málaga pero también lo queremos presentar en Huelva, en Sevilla, en Cádiz y ya en 2022 Canal Sur tiene los derechos para emitirlo”, explica la gaditana a la que le gustaría poder hacer pronto un preestreno en su ciudad “al menos para que todas las mujeres que han participado, las protagonistas de Callejeras, puedan verlo”.