El COAC 2019 suma una nueva chirigota... ¡una semana después del cierre del plazo!

Ha pasado más de una semana desde que finalizara el plazo de inscripción en el COAC 2019, ya conocemos el calendario y aún siguen llegando altas a las oficinas del Patronato. Este miércoles llegó por correo ordinario el registro de la chirigota de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 'Los despegaos', con letra de Eleazar Fernández Gandul y Francisco Manuel Piña Cascajosa, música de Francisco Javier Ferrer Román y dirección de Raúl Guerrero Galvarro. Así, el Concurso del Falla contará finalmente con 187 agrupaciones, 149 de ellas correspondientes a la categoría de adultos y distribuidas en 16 coros, 7 cuartetos, 55 chirigotas y 71 comparsas.

Por otro lado, la Junta del COAC ha informado a las comparsas 'Los fabulosos' y 'En el nombre de la rosa', a la chirigota 'Si te he visto no me acuerdo' y al cuarteto juvenil 'Me tocó la primitiva' que deberán cambiar sus nombres por coincidencias con agrupaciones de años anteriores.