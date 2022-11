El COAC 2023 suma once nuevas agrupaciones

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla ha entrado en la última semana del plazo de inscripción de su edición de 2023 con la confirmación de la participación de 11 grupos más, elevándose el total a 57.

En la modalidad de coros, tres grupos más se suman a la competición del próximo mes de febrero. Uno de los que ha asegurado su presencia ha sido el coro 'Los negros', de José Manuel Pedrosa y David Fernández, que 2022 consiguió el tercer premio con 'Los babeta'. También se ha inscrito el coro 'Al-andalus', con el que Miguel Ángel García Argüez el Chapa defenderá el cuarto premio de 'Tierra y libertad'. Asimismo, Barbate volverá a estar presente con 'Las del puerto'.

En comparsas, destaca la inscripción de 'Las musas'. Al frente de este grupo volverá a estar Marta Ortiz tras conseguir el cuarto premio con 'We can do... Carnaval'. Entre las novedades, está comparsa en solitario que presentará José Manuel Cardoso, con la dirección de Agustín Correa el Zoleta, bajo el título de 'Los catetos, una comparsa de afuera'. Además, también cerraron su concurrencia las comparsas 'El costurero de la reina' (San Fernando), 'El don Juan de tus detalles' (El Puerto), 'Los sureños' (La Rinconada, Sevilla) y 'Las profetas' (Sevilla).

Por último, en chirigotas resalta el regreso al COAC de la chirigota palaciega de Luis María Rodríguez Rondán, que consiguió el pase a las semifinales de 2020 con 'Yo soy tu padre'. Esta chirigota seguirá el hilo de aquel repertorio con 'Yo soy tu padre'. Además, también se ha inscrito la chirigota murciana 'La patrulla canina'.