COAC 2023| Los puntos y las agrupaciones que no pasan a cuartos de final

El Jurado Oficial del Concurso de Agrupaciones 2023, comandado por Francisco Javier Ramírez, ha hecho público los puntos de las agrupaciones que no han pasado el primer corte del certamen, tras darse a conocer el fallo del comité esta noche de sábado.

A las puertas se han quedado agrupaciones como el coro de Mérida ('Un mundo ideal); la chirigota del Sofri de Conil ('Los incautados') y la chirigota del Taka ('Los que se van contigo a la cama); las comparsas de los hermanos Pastrana ('Los emigrantes') y la formación onubense 'La vieja verde'; y el único cuarteto que no ha superado esta fase es el grupo de Córdoba 'E.I. La mano que mece la cuna'.

Coros

UN MUNDO IDEAL 154,26

LA VERITÁ 132,89

Comparsas

LOS EMIGRANTES 181,13

LA VIEJA VERDE 180,46

UNA EXCUSA DIVINA 178,24

EL COSTURERO DE LA REINA 177,66

EL TRANVÍA 174,95

ELEMENTAL QUERIDO CADIZ 173,95

LOS CARNAVALEROS 171,54

TIERRA 171,44

LOS TELARAÑAS 169,68

LA GUASONA 167,38

!DÉJATE VOLAR! 165,86

LA JAULA DE LAS LOCAS 165,30

LAS PROFETAS 162,62

LOS SUREÑOS 161,55

LA ¡OH! DIOSA DEL CARNAVAL 158,89

LOS GARRAPATAS 157,76

CADIZ, DESPIERTA 156,89

SIN OJANA 156,79

LOS DEL CUARTO OSCURO 156,10

LA ISLETA DEL TESORO 153,36

LOS TIRITAS 153,24

LOS CUATRO GATOS 151,93

LOS INDISPENSABLES 149,50

LAS QUE NO PIERDEN EL TIEMPO 145,91

LAS RATAS 144,74

MIL NOCHES EN VELA 140,77

LA SUERTE ESTÁ ECHADA 138,07

LOS TORNEROS 135,87

LOS VENDAVALES 130,30

LOS MANIPULAOS 123,62

LA PLUMA CANALLA 117,02

EL DON JUAN DE TUS DETALLES 54,24

SOLDADOS 0,00

Chirigotas

LOS INCAUTADOS 182,26

LOS QUE SE VAN CONTIGO A LA CAMA 173,62

SIGUEME 171,94

YO SOY AQUEL 169,41

LOS PADRES DE ELLA 162,95

EL QUE LA SIGUE LA CONSIGUE 160,44

UNA INSOLACIÓN DEL CARAJO 160,16

LOS CADI-LAC 153,63

LAS COMADRONAS DE VILLACAPONA DE LA FRONTERA 149,52

AYYY. QUE TE COMO 148,89

NO HE SALÍO ANTES PORQUE MI MADRE NO ME DEJABA 146,41

YO PA`UN DÍA NO VENGO 145,25

AHORA NO ME ACUERDO DEL NOMBRE 139,33

YO IBA PA` MI CASA Y APARECÍ EN LA GALAXIA (LOS ABDUCIDOS) 131,80

LOS CUÑAOS. 121,90

LA PATRULLA CANINA 119,87

KADITI KID 112,46

LA BOQUITA CERRÁ 101,80

CHIRIGOTA JUANITO MANOS VERDES 80,22

SIN PERDÓN 70,07

Cuartetos

E. I. LA MANO QUE MECE LA CUNA 121,00