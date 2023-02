COAC 2023 | La alegría de estar por primera vez en cuartos con los de siempre

"Son mis niños, los míos de siempre y yo veía sus caras y se me caía todo". Emocionado y con mucha alegría Diego Letrán contaba la experiencia que acababa de tener: cantar con su chirigota en cuartos de final del Falla después de cuatro años intentándolo. "Hemos trabajado muchísimo, metido en el tipo desde que abre cortinas hasta que cierra y ver que las cosas además han salido como hemos ensayado ha sido gratificante", explicaba a los medios comunicación uno de los autores de Çembrando coplâ (la comparsa del pueblo'.

Otro de los artífices, el periodista Luis Rossi, también vivía esa experiencia. "Es la primera vez que una agrupación mía pasa a cuartos", contaba. Rossi, que lleva con el grupo tres años, cree que es un proyecto para futuro y mostraba su alegría porque el pase hubiera además "salido bien y que el público de cuartos hubiera respondido.

La noche del sábado, cuando el pase, Diego cambió el sitio habitual donde escuchaban habitualmente los pases, "soy mus superticioso", y la cosa salió bien. "Es verdad que estábamos en muchas quinielas. Al final esto es un concurso de sensaciones y otra veces no lo hemos sentido y esta vez sí, pero hasta que no dicen tu nombre no te quedas tranquilo". Entonces, en ese momento, algunos lloraron, saltaban y otros se quedaron en shock. Casi todo el grupo, menos dos, han estado con Diego en la cantera desde pequeños.

Por su parte, Mario Rodríguez Parra, también parte del proyecto como músico, contaba es lo que creen que han acertado. "El secreto es hacer una cosa muy sencilla, rural, donde la gente se identifica que hablan y cantan como ellos y se entiende perfectamente". Y además, con un mensaje andalucista.

Mario aseguraba que han recibido felicitaciones de distintas partes de Andalucía y desvelaba otro secreto. "Se les ocurrió inscribirse en San Martín del Tesorillo porque tienen allí un amigo y al principio encontró críticas en el pueblo pero cuando han escuchado el repertorio se han convertido en halagos".