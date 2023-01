COAC 2023| Pablo de la Prida: "En la chirigota de Sevilla nos sentimos muy queridos en Cádiz"

Ya superado "el diíta tan malo que he echado, que ya no me acordaba de estos nervios", Pablo de la Prida, el autor de la chirigota de Sevilla, se ha mostrado "muy contento, mucho" con el pase preliminar de 'La chirigota del Barranco', que marca un doble regreso, el de la agrupación al Concurso tras optar por el Carnaval callejero de febrero en 2022, y el del propio De la Prida a la autoría de esta formación para el certamen desde los 'Daddy Caddi'.

Una experiencia, la callejera, que "ha calado" tanto en el carnavalero como en buena parte de su agrupación. "A mí me encantó lo que vivimos con los 'Kichi blinders'. Vamos, de hecho, como a la mitad de la chirigota también flipó mucho con la calle pues nos estamos planteando hacer un año el Concurso y al siguiente una callejera", ha valorado De la Prida que hace 20 años acudió por primera vez al certamen de coplas gaditano. "Fíjate, tenía 15 añitos y ahora pues ya tengo 35..."

Tiempo que no ha pasado en balde el sevillano que con su trabajo ha conseguido sentirse "muy querido" en nuestra ciudad. "En la chirigota de Sevilla nos sentimos muy queridos en Cádiz, de verdad, desde la gente, a la relación con otros compañeros de la modalidad. Aquí tenemos amigos, familia... Es una relación de verdad la que tenemos con Cádiz", se sincera el chirigotero.

¿Expectativas? "Mira, las expectativas ya están cumplidas hoy. La chirigota parece que ha gustado y los componentes lo han pasado bien. Todos hemos disfrutado, bueno, menos yo que ya te he dicho que he pasado un día muy malo de nervios -ríe- pero eso, que donde quedemos clasificados, la posición, nos da igual, la ilusión era volver al Falla y cantar y gustar", asegura Pablo de la Prida que junto a 'La chirigota del Barranco' ya tiene cogido "el piso para toda la semana de Carnaval". "Nosotros no vamos a faltar, claro que no".