El cuplé de la chirigota del Bizcocho en el COAC 2024 que bromea con el cartel de la Semana Santa de Sevilla

El cartel de la Semana Santa de Sevilla se anunció hace muy pocos días. Desde entonces, defensores y detractores del mismo se han enzarzado en debates que trascienden esta fiesta religiosa acerca de la idoneidad del mismo. El asunto ha saltado a medios nacionales. Esto es un indicativo de que sobre este tema se habla más allá de los mentideros cofrades. Y todo esto ha venido a caer en pleno COAC 2024, donde a toda polémica se le saca punta.

Al poco de conocerse la obra del pintor sevillano Salustiano, la chirigota roteña 'Los Niños de la Isabelita 2' parodiaron con mucha rapidez el cartel poniendo a Paquirrín como protagonista del mismo. Este gesto fue bastante aplaudido por el público del Teatro Falla. Tan solo un día después, la chirigota sevillana del Bizcocho, 'La última y nos vamos', ha querido también ironizar sobre el cartel. Y de paso, ha unido esto con otra polémica carnavalera de los últimos días relacionada con la

La comparsa 'La Resbalaera' cantó un pasodoble en su pase de cuartos de final sobre una amiga trans a la que le prohibieron entrar en una importante agrupación femenina del COAC. Las redes empezaron a entender que era una alusión directa a Marta Ortiz, autora de We Can Do Carnaval y Las Musas en años anteriores. Aunque este año esta comparsa femenina no concursa, se vieron obligadas a emitir un comunicado pidiendo al grupo de Nene Cheza que aclare a quién se referían.

El cuplé de la chirigota del Bizcocho sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla

"El famoso ya cartel de la Semana Santa hay quien no lo ve pero en cambio está a los que le encanta,

Un Cristo se ve juvenil y muy destapado. Dónde está el problema han dicho en el Arzobispado,

El autor se ha inspirado en su hijo por su belleza. Una oda al cuerpo humano fruto de nuestra naturaleza.

La Resbalaera dice que es una farsa. Y que el del cartel es el transexual que no dejó Marta entrar en la comparsa"