El Aula de Cultura lamenta no haber sido invitada a visitar la Casa del Carnaval

El Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, creada en 1994, lleva acumulando documentación sobre la fiesta desde hace casi 30 años. En teoría, sus valiosos fondos deberán formar parte de la Casa del Carnaval. Pero la relación con el Ayuntamiento de Cádiz no es la más idónea, de ahí que de momento no esté claro que la ingente cantidad de videos, fotos, libretos o audios que atesora el Aula vaya a formar parte del recién estrenado equipamiento en el antiguo Palacio de los marqueses de Recaño.

Destaca el presidente del Aula, Antonio, Montiel que a la petición de aporte de archivos que le ha hecho el Ayuntamiento “nos hemos mostrado dispuestos, pero siempre que firmemos un convenio de cesión. Porque hay mucho material donado por muchas personas y esto requiere respetar los derechos de los autores, de los intérpretes y la Ley de Protección de Datos”. Sí ha proporcionado el Aula a los gestores de la Casa del Carnaval 80 videos de agrupaciones callejeras.

Otro de los históricos y cofundador del Aula, Eugenio Mariscal, recuerda que “siempre hemos recopilado para ponerlo todo al servicio de la ciudad, como se recoge en nuestros estatutos. De hecho, la intención es dar una copia de todo al Archivo Histórico Municipal y al Provincial, para así diversificar la ubicación de los fondos por si por alguna razón se perdiera algo”.

Lamenta Montiel que el colectivo que dirige no ha sido invitado a las visitas en la apertura de la Casa del Carnaval. “Donde no nos invitan, no vamos”, apunta reconociendo que las relaciones con el concejal de Patrimonio, Paco Cano, “no son las mejores”. “Tampoco han invitado a la Cátedra de Carnaval de la UCA”, añade.

Mantiene Montiel sobre la Casa del Carnaval que “mejor eso que nada”, aunque matiza que “Cádiz necesita un Museo del Carnaval de verdad”. Y recuerda que en tiempos de Teófila Martínez como alcaldesa se firmó un convenio para que en un futuro museo se ubicase el centro de documentación del Aula, “aunque luego cambió el Gobierno y eso no se ha llevado a cabo”.

En 30 años de estudios sobre la fiesta, el Aula, según su último inventario, atesora más de 200.000 ficheros de audios entre los directos del Falla desde finales de los 50 y los discos de estudio digitalizados, así como alrededor de 5.000 libretos físicos y 9.000 digitalizados, entre otras reliquias de la fiesta gaditana.