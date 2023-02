Ángel Gago: "Las funciones tan largas son una porquería"

“Las funciones tan largas son una porquería”. Ángel Gago lo tiene claro. La imagen de un Falla vacío, con apenas 80 personas, para ver las últimas agrupación lo han puesto malo. “Y si las semifinales son de 12 otra porquería. Es que es muy sencillo. Este año lo teníamos a huevo. Podíamos haber puesto el Concurso en una fecha fija y no depender de la Semana Santa. Y si hay que poner ocho días en vez de seis en cuartos pues adelante, pero no meter más agrupaciones, porque en Cádiz somos así. A qué hora vamos a terminar en semifinales. Yo he ido a festivales de música que no duran tanto. Y eso por no hablar de la final, que una final de 16 es otra porquería. Las finales guapas eran las de tres. La gente que dice que eso es muy bonito es porque está en su casa pegando la cabezá, pero yo que tengo que cantar a las seis de la mañana… eso no vale na. Ni para mí ni para el espectador”.

Gago no cree que sea cuestión de empezar más temprano las sesiones sino “de que hay que quitar agrupaciones. No me voy a meter con ninguna modalidad, pero no hay tantos grupos con calidad para cantar en cuartos. Pero como queremos rellenar los huecos siempre, porque aquí somos así, pues entonces así nos va. No nos fijamos en el espectáculo, sino en no vayamos a mosquear una u otra, o en la taquilla, que no lo sé”.

En cuanto a su actuación indicó que estaban contentos por haber mantenido “el nivel de preliminares, que no era sencillo” y reconoció que le encantaban esos “silencios” que el teatro experimenta cuando actúa su cuarteto. “La gente espera que hablamos y que digamos cosas. Está expectante”.

¿Y el momentazo de la noche? “Qué cabrón el Chicho. Le habíamos dicho que tenía que decir una maldad pero no sabíamos lo que iba a largar. Y ha saltado por Luis Ripoll. No me lo esperaba. Yo a Luis lo quiero mucho, espero que no se lo haya tomado mal”.