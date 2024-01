Alicia Trinidad: "Esta es la línea que elegimos, que nos ha funcionado y con la que más a gusto estamos"

Alicia Trinidad salía del escenario "exhausta" después de darlo todo con su comparsa 'Y seguimos cantando', la de la Cantera, la de Piru y Tomate. Parecía que el debut en este COAC no iba a llegar nunca, pero llegó. "La espera ha sido tremenda. Estábamos aburridos y se nos ha hecho muy largo", confesaba

El año pasado, y por su buen hacer en la comparsa 'El embrujo de Cádiz', fue la primera mujer en recibir el premio 'Lo mejó de lo mejón' al Mejor Contralto que otorga la Asociación de Autores. ¿Una responsabilidad? "La verdad es que no, como tampoco me esperaba el premio... He querido hacer lo que hago todos los años. Y siempre con humildad", expresaba mientras se reponía bebiendo agua.

Su comparsa volvía a ofrecer color y positividad, lo que adobado con la fuerza de la juventud de sus componentes hacen de este grupo un manantial de buen rollo. "Siempre hemos querido conservar las esencias del Carnaval antiguo para que no se pierdan esas raíces, pero dándole el toquecito nuestro de alegría, que ya la gente está muy cansada de las comparsas oscuras y tristes. Esta es la línea que elegimos, que nos ha funcionado y con la que más a gusto nos sentimos", recalcó.

'Y seguimos cantando' interpretó un segundo pasodoble criticando al estado de la sanidad en Andalucía que puso al público de acuerdo para levantarse y aplaudir a rabiar. "Ha sido una letra muy personal del Piru, uno de nuestros autores, que lo trajo al ensayo con mucho cariño y está dedicado a su madre. Era un poco sorpresa para ella y para los familiares", señalaba Alicia Trinidad. El resultado no pudo ser mejor: "Parece que ha gustado y que ha sorprendido. No me quiero imaginar cómo estará la madre del Piru, la pobre mía, que ha venido al Falla a vernos".