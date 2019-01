Agamama no podrá vender sus pitos de Carnaval solidarios en el Falla

La Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (Agamama) no podrá instalar un punto de venta de sus pitos de Carnaval solidarios en el Gran Teatro Falla durante el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC). La Junta Ejecutiva del COAC ha desestimado por unanimidad la petición de esta asociación "debido a la incompatibilidad con los compromisos previos adquiridos con los patrocinadores".

Desde Agamama señalan que habían pensado que el Carnaval podía cumplir con su responsabilidad social empezando este año con sus pitos solidarios y continuar en las próximas ediciones del COAC con otras entidades. Pero ante la negativa hacia su propuesta, se quedan con la parte positiva: "Estamos muy contentas por el apoyo que hemos recibido de toda la ciudad. Nos han llegado muchos mensajes a través de las redes sociales, correos electrónicos y llamadas de teléfono apoyándonos y ofreciéndonos vender los pitos en otros sitios. Estamos muy agradecidas a todos los gaditanos y gaditanas".

Por su parte, el Grupo Municipal del PP calificó este viernes de "incomprensible” la negativa municipal a que Agamama venda sus pitos solidarios en el COAC, "cuando, además, existe un acuerdo plenario del 21 de diciembre pasado en este sentido".

La concejala popular Mercedes Colombo recordó que la propuesta aprobada por el Pleno, a instancias del Grupo Popular, "era, literalmente: Autorizar a Agamama, a través de la Delegación Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz y el Patronato del Carnaval, a la instalación de un punto de venta de los pitos de Carnaval solidarios de la entidad en el vestíbulo del Teatro Falla durante la celebración del COAC 2019". Así, Colombo insistió en que "hay un acuerdo plenario que les autoriza a hacerlo. El acuerdo no era para que se consultara en la Junta Ejecutiva, y el Pleno está por encima de cualquier órgano municipal".

La concejala del PP señaló que para su grupo –que recogió la propuesta de la propia entidad para llevarla a Pleno–, "no es comprensible que la Junta del COAC haya siquiera entrado a valorar lo que es un mandato plenario". Y sobre la votación en contra "por una supuesta incompatibilidad con los patrocinadores", cuestiona: "¿Qué patrocinador se va a negar a que Agamama instale una pequeña mesa en el vestíbulo del Falla para vender unos pitos de Carnaval? No tiene sentido. Ese no puede ser el motivo".

Desde el PP destacaban que estos pitos de Agamama se crearon para recaudar fondos para las sesiones de rehabilitación de mujeres gaditanas con secuelas por cáncer de mama. "El esfuerzo que hace esta entidad por luchar contra esa enfermedad y sus secuelas siempre ha sido motivo de unión y solidaridad entre todos los gaditanos y la defensa de las mujeres se debería hacer en todos lo ámbitos, no solo en las manifestaciones", concluían.