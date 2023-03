Vela: Final con sorpresas en la Bahía de Cádiz para el International iQFOil Games Andalucía

El americano Noah Lyons y la polaca Zofía Noceti (Open), los polacos Aleksandra Wasiewicz y Michat Maziarka (Sub 19), los italianos Federico Alan Pilloni y Sofía Renna (Sub 21), el turco Artun Senol y la española Caterina Tomas (Sub 17) y el español Jordi Cerdá y la italiana Medea Marisa Falcioni (Sub 15), son los campeones del International iQFOil Games Andalucía, el segundo evento internacional de la nueva disciplina olímpica que se ha celebrado en aguas de la Bahía de Cádiz a lo largo de esta semana, y que llegaba a su fin el sábado 11 de marzo tras una jornada reservada a los diez primeros de cada clase, a excepción de la flota Sub 17 que navegó al completo tres nuevas pruebas de Slalom.

Las buenas condiciones con vientos de 9 nudos de intensidad media del Noroeste en las dos áreas de regata, dieron para celebrar las pruebas necesarias en las flotas Open y Sub 19 hasta llegar a la gran final de tres, resuelta con cambios y alguna que otra decepción entre los que más perdían.

Entre los hombres, la medalla de oro se la lleva el americano Noah Lyons tras ganar en la final al deportista galo Adrien Mestre y al italiano Federico Alan Pilloni. De nada le ha valido a Mestre la gran ventaja acumulada desde el primer día y prueba, cayendo en la final frente al americano, deportista que suma esta victoria al subcampeonato conseguido hace una semana en las mismas aguas en la Semana Olímpica Andaluza, asistido por el entrenador del equipo americano, el portuense Juan Manuel Moreno.

Por su parte Pilloni logra el tercer puesto absoluto y el campeonato Sub 21 que le arrebata a su compatriota Manolo Modena, séptimo absoluto y segundo Sub 21, categoría que tiene en el tercer puesto al chipriota Jakovos Christofides. Entre los finalistas navegó también el andaluz Aurelio Terry del CN Sevilla, clasificado en un meritorio octavo puesto absoluto.

Sorpresa también en la flota de mujeres, donde gana la polaca Zofia Noceti tras imponerse a su compatriota y defensora del primer puesto, Maja Dziarnowska, segunda, y la italiana Sofia Renna, campeona Sub 21, sobre la checa Kristyna Pinosova y la estonia Emma Viktoria Millend, quinta y novena, respectivamente.

La última regata también ha supuesto un cambio en el ganador Sub 19, flota a la que llegaba líder el polaco Stanislaw Trepczynski, superado en la final por su compatriota Michat Maziarka que de ser cuarto pasa a colgarse el oro. El consuelo de Trepczynski ha sido vencer al letón Davis Mazais, tercero. No hay susto para la polaca Aleksandra Wasiewicz que gana hasta el final y se cuelga el oro entre las chicas Sub 19, escoltada en el podio por la española y balear Bárbara Winau, que a punto ha estado de ganarle la última regata protagonizando ambas una entrada de foto finish, y la polaca Karolina Gajdzinska, tercera. Por su parte las otras dos españolas que han competido hasta el final, la balear Ariadna Patiño y la andaluza Arancha Sahuquillo firman el sexto y octavo puesto final, respectivamente.

El andaluz Antonio Medina logra el tercer puesto Sub 17, quedándose a cuatro puntos del subcampeonato que consigue el portugués Martim Mendes. El ganador en esta clase es el turco Artun Senol. El windsurfista del RC El Candado se despide por la puerta grande ganando la décima y última prueba del campeonato, a la que llegó después de un séptimo y un tercero. También en el top10 se clasifican el catalán Sandro Portune (5º), el balear Jorge Ruiz (6º), el catalán Cesar Alonso (8º) y el balear Jordi Cerdá, décimo absoluto y campeón Sub 15.

La española y balear Caterina Tomas Cardell confirma su victoria entre las chicas Sub 17, amasada desde el primer día con mucha solvencia sobre sus oponentes. Tomas se despide con dos segundos y un primero y logra una victoria muy contundente sobre la italiana Medea Marisa Falcioni, campeona de la categoría Sub 15, y la melillense Azul Sánchez ganadora de una de las pruebas finales, tercera. También es española la clasificada en el décimo puesto, la valenciana Martina Mantovani.

Tras la regata se celebró la entrega de trofeos a los ganadores y sus acompañantes de podio en el Patio de Ceremonias del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Federación Andaluza de Vela y vicepresidente primero de la RFEV, Paco Coro, la Directora General de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez Fernández, que disfrutó también de la regata, el concejal delegado de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, José Ignacio González Nieto, el presidente de la clase iQFOil Juvenil, Lorand Utassy, y el secretario nacional de la clase iQFOil, Aurelio Terry.

El International iQFOil Games Andalucía/Bahía de Cádiz ha contado con la organización de la Federación Andaluza de Vela, el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela y la clase internacional iQFOil, el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Puerto Sherry y Tactic Audiovisual, y la colaboración del Centro Andaluz de Medicina del Deporte.