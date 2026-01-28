Sinner es infalible y se medirá a Djokovic en las semifinales

Con la rotundidad que reflejan sus cara a cara con Ben Shelton, al que se impuso por novena vez en diez enfrentamientos, el italiano Jannik Sinner, vigente campeón, atravesó los cuartos de final para plantarse una vez más en las semifinales del Abierto de Australia, los novenos seguidos que logra en un Grand Slam, los terceros consecutivos en Melbourne.

Sinner venció por 6-3, 6-4 y 6-4 a Shelton, que se descose en cuanto el saque, poderoso y eficaz, baja las prestaciones. Y en eso, en el resto, el italiano es una garantía. Se quedó el estadounidense en puertas de las semifinales que logró el pasado año, también frenado por el campeón.

Acumula Sinner diecinueve partidos seguidos en Australia, desde que se proclamó campeón en el 2024 y que prolongó en el 2025. A pesar de dar la sensación de no estar cómodo en el tercer parcial, de sufrir alguna molestia física, Sinner se mostró superior y acudió a la cita con Novak Djokovic del viernes, la última estación antes de una nueva final.

El número dos del mundo ha enderezado su rumbo en el cuadro después de los apuros que sufrió en tercera ronda contra el estadounidense Eliot Spizzirri, ante el que no solo perdió un set sino que se le vio en verdaderos apuros. Después ha recuperado la normalidad; ante su compatriota Luciano Darderi y ahora, con Shelton.

Sinner amplió la racha ganadora contra estadounidenses y contra zurdos. No ha perdido ni contra norteamericano ni contra izquierdo desde que cayó precisamente ante Shelton en Shanghai en el 2023, en la única ocasión en la que cayó frente al jugador de Atlanta de 3 años.

Esta nueva victoria contra Shelton, la novena en diez ocasiones, la quinta en un Grand Slam, lleva a Sinner a su sexta semifinal consecutiva de un major - novena en total- la fraguó el campeón en la solidez de la que hace gala. No cedió nunca su saque y supo arrebatar a su rival el suyo en cuanto vio oportunidad.

Shelton está entre los mejores del mundo y tiene margen de mejora. Pero en cuanto el saque no le acompaña o el adversario se lo neutraliza, su prestación baja. Aún no resiste firme los intercambios. Sinner le buscó casi siempre el revés. Suyos fueron los juegos largos, los 'rallies'. No vio solución el norteamericano que pareció resignado a su suerte demasiado pronto.

Fue la vigésima victoria consecutiva en el Tour, la segunda mejor racha de victorias. No ha perdido un partido desde que cayó ante Griekspoor en la tercera ronda del Shanghái-1000 el año pasado. Antes, registró una racha de 26 victorias consecutivas desde el Masters 1000 de Shanghái del 2024 hasta las semifinales del Masters 1000 de Roma del 2025.

El dos veces campeón del Abierto de Australia se acerca a la posibilidad de convertirse en el quinto jugador de la Era Abierta en ganar tres títulos individuales masculinos del Abierto de Australia, después de Djokovic, Roger Federer, Andre Agasi y el sueco Mats Wilander, además del cuarto en la historia en ganar tres consecutivos en este evento tras Jack Crawford, Roy Emerson y Djokovic.

Está a un paso de alcanzar su sexta final seguida en un Grand Slam. Antes le espera Novak Djokovic que ganó sin buenas sensaciones su paso a la semifinal gracias a la retirada de su rival. El serbio ha perdido los últimos carra a cara con el italiano.