A seguir disfrutando de la fiesta

Domingo de Carnaval. Domingo de Piñata. Cuando el San Fernando comience su partido ante El Ejido, el Carnaval 2019 prácticamente habrá expirado y La Isla se sumirá de lleno en la época del año que más gusta por estas lides, la Cuaresma que dará paso a la Semana Santa. Así pues, en domingo de finalización de fiesta, los de La Isla quieren seguir disfrutando de lo que tienen, de lo que han logrado y de la ilusión perpleja de seguir encaramados entre los grandes del grupo, entre los equipos que cuentan con opciones de poder alargar el campeonato liguero allá por el mes de mayo.

Pero viene El Ejido, un rival herido de gravedad, que buscará resarcirse ante los azulinos y que ve en esta salida una auténtica tabla de salvación de una temporada que está siendo aciaga y que no está dando los frutos esperados a un equipo que tiene potencial para estar más arriba de lo que está.

José Manuel Pérez Herrera "Nos medimos a un rival peligroso y necesitado, por eso tenemos que estar muy pendientes”

El Ejido y San Fernando son viejos conocidos del grupo IV de la Segunda B y el duelo personal entre celestones y azulinos hace el partido mucho más atractivo. Si a eso se le une que el encuentro ha sido decretado medio día del club, que pita otro viejo conocido como es Ruiz Aguilera, que siempre está latente en el corazón de los seguidores isleños tras lo acontecido en el San Fernando-Recre de hace dos campañas, y que el tiempo acompañará de manera primaveral, todo apunta a un gran día.

Pero ambos contendientes afrontan el partido muy mermados físicamente. Por parte isleña, tres bajas son de consideración para su titular y, además, mantendrá una duda hasta momentos antes del comienzo del choque. Así, Nano Cavilla cumplirá su segundo y definitivo partido de sanción, Antonio Oca estará, al menos, dos semanas en el dique seco por una microrrotura en el aductor y Pedro Ríos ultima su puesta a punto, pero tendrá que estar una semana más ausente. La duda la mantendrá Raúl Palma, cuyas molestias en los isquiotibiales no le han permitido entrenar en el transcurso de la semana con el resto de sus compañeros y saber si estará disponible es una quimera en estos momentos.

Por parte almeriense, hasta seis efectivos andan lesionados, concretamente Emilio Cubo, Fermín, Velasco, Sergio Jiménez, Vicente y Alfonso. Estos seis jugadores no han podido viajar con el cuadro almeriense y a ellos hay que unirles los dos jugadores que no podrán ser de la partida por lesión, Jesús Rubio y Gabri. La única novedad del equipo de Manolo Ruiz estará en la vuelta al titular de Samu Corral, su máximo artillero y hombre que no pudo jugar la semana pasada por sanción federativa.

Esto es lo que da de sí la previa de un partido emocionante y apasionante, donde los isleños quieren seguir siendo casi imbatibles en su feudo, donde solamente han cedido diez puntos de los 39 disputados y donde solamente han conseguido ganar la Balona y el Malagueño este curso.

Este domingo se vivirá una nueva fiesta en el Iberoamericano de Bahía Sur, la fiesta del final del Carnaval, la fiesta de la llegada de la Cuaresma, la fiesta de ver cómo el equipo de José Pérez Herrera quiere dar continuidad a su racha, hacer bueno el empate cosechado en Ibiza hace ahora una semana y dar una alegría más a la afición de La Isla que, eso sí, tendrá que pasar por taquilla para presenciar el partido.