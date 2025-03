El San Fernando sigue en su línea y suma su quinto empate consecutivo (0-0)

Cinco empates consecutivos, esta vez frente al Atlético Antoniano en Lebrija (0-0). Los isleños no terminan de arrancar y aunque bien es cierto que no pierden desde que diese comienzo el año 2025, no es menos cierto que el sumar de uno en uno no les evita estar en situación comprometida en la tabla y que, lógicamente, no les vale.

Los isleños pelean, compiten y lo ponen todo, pero tiene un hándicap en el ataque donde no ha anotado en los tres últimos encuentros que han terminado con las gafas en el marcador. Por ese motivo, principalmente, los de La Isla siguen inmersos en un devenir de donde no salen desde prácticamente, el inicio de la temporada y las jornadas van pasando sin que se vea atisbo de solucionar el problema.

Dani Mori no varió en mucho su esquema, si bien la vuelta de Julio Iglesias dejó al equipo azulino sin el tándem de doble delanteros que había ofrecido ante el líder la semana pasada. El sacrificado fue, en esta ocasión Manel Martínez. El arcense, de esta forma, se instaló en la media punta a la espera de que una genialidad suya desestabilizase el encuentro. Por lo demás, solamente el cambio de cromos en los hombres de banda. Manny y Marru dejaron su puesto a Kike Carrasco y Álex Lozano, mientras que en el centro del campo, el sacrificado era Arnedo para que Dani García, tras superar su partido de sanción, recuperase la titularidad. La ausencia de Germán era contrastada con la presencia de Kike Ríos, tras muchas jornadas ausente por lesión en el centro de la zaga.

Con esto, la primera parte fue mala, cosa a la que ya comienza a acostumbrarse el equipo azulino. Las llegadas a la portería fueron nulas, prácticamente inexistentes y las ocasiones para que los de La Isla desestabilizasen el marcador era efímeras. Es más, ni una sola vez se lanzó a puerta o se puso en apuros a Diego Barrios.

Sin embargo, los locales, sin hacer nada del otro mundo, si contaron con tres ‘acercamientos’, todos a través de su delantero Joao que en el 5’ remató de cabeza a las manos de De la Calzada, en el 34’ dispuso de una falta directa que se fue ajustado al palo, y un minuto después disparó cruzado.

El bagaje de los azulinos, una prolongación dentro del área de Vanderson que no llegó a ningún amigo y un centro de Kike Carrasco que no encontró compañero en el remate. Muy poco. Y es que ambas escuadras se empeñaban en el juego directo para buscar segundas jugadas, en la poca elaboración y los minutos, de esta forma, fueron pasando con más pena que gloria en una primera parte para todo, menos para enmarcar.

En la segunda parte, pareció mejorar el panorama, pero todo caía más del lado local que del visitante. Eso si, los isleños no perdían la compostura y se mostraban como un equipo rocoso con pocas fisuras.

Y en una pequeña grieta de ese muro, en el 49’ Nacho tuvo la mejor oportunidad del partido en un disparo que repelió el poste, en la continuación de la jugada Raúl Rojas quiso colocársela a De la Calzada en el palo largo y el cancerbero isleño respondió con una enorme parada.

Acechaban los de Lebrija que en el 51’ tuvieron otra gran oportunidad en un remate de cabeza de José Mari libre de marca que se fue fuera y en el 58’ fue Raúl Rojas el que obligó al cancerbero isleño a despejar abajo con los pies. Los isleños sufrían el acoso local y las decisiones del trencilla de turno que dejó a los de Dani Mori con 10 cuando restaban 26 minutos para la conclusión del choque.

La primera oportunidad clara de los azulinos se produjo en el 60’ cuando un saque de esquina botado por Juampa Barros tuvo todos los indicios de convertirse en gol olímpico, pero lo evito el portero Diego Barrios en su primera de las dos intervenciones que tuvo en todo el partido. Marru, por su parte disparó desde la frontal del área alto en el 63’ cuando parecía que los isleños despertaban del largo letargo.

Pero no pasó mucho en lo que restaba de partido, salvo la expulsión de Cortijo, y de Dani Mori, y el fallo de José Mari en boca de gol tras un pase de la muerte en el 83’. Los de La Isla, como también nos están acostumbrando, tuvieron la más clara en el 89’, en un centro de Marru que ‘empaló’ Juampa Barros con acierto, pero ahí estaba Diego Barrios para certificar el quinto empate consecutivo de los de La Isla, el tercero seguido por el resultado de cero a cero.

Ficha técnica

Atlético Antoniano (0): Diego Barrios, Chacartegui, Fromsa, Guti, Álvaro Caro, José Mari, Raúl Rojas (Óscar, 78’), Mike, Nacho (Ayán, 71’), Javi y Joao.

San Fernando CD (0): De la Calzada, Carmona, Álex Cortijo, Kike Ríos, Álex Macías, Dani García, Rafa de Vicente, Kike Carrasco (Marru, 55’), Álex Lozano (Juampa Barros, 55’), Julio Iglesias (David Guerrero, 70’) y Vanderson (Manel Martínez, 81’).

Árbitro: De la Mata Martínez (madrileño). No supo manejar el partido y se mostró tremendamente casero. Mostró cartulina amarilla al local Álvaro Caro, mientras que por parte azulina la vieron Rafa de Vicente, Vanderson, Ismael Falcón (entrenador de porteros) y Álex Cortijo, éste en dos ocasiones con la correspondiente roja en el 64’. Expulsó en el banquillo al técnico azulino Dani Mori (79’) y a Álex Lozano una vez sustituido en el 92’.

Incidencias: Partido disputado en el Municipal de Lebrija, de césped artificial, que dificultó en exceso el juego por el bote del balón. Numerosos seguidores azulinos en las gradas.