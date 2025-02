El San Fernando se queda a medias en Granada (0-0)

No consigue hacer bueno sus partidos del todo. El San Fernando cosechó en Granada, ante el Recreativo -filial granadinista-, su tercer empate consecutivo (0-0) y la ausencia de victorias hace que el cuadro de La Isla no termine de despegarse de los puestos comprometidos de la clasificación. Los de Dani Mori se merecieron, de sobra, haber conseguido una victoria, pero sigue sucumbiendo en los metros finales y la suerte no les es propicia a un equipo que tiene muy buenos momentos durante el encuentro, que es superior, pero que no materializa sus ocasiones de gol.

Con ello, en un partido de los denominados 'trampa' en un campo de infausto recuerdos por lo acontecido el pasado año, los de La Isla viajaban con la clara intención de conseguir, tras dos jornadas consecutivas igualando al contrario, una victoria que hubiese sido tremendamente significativa e importante para el cuadro azulino.

Pero no pudo ser y a pesar de las ocasiones y, principalmente, de la no señalización de dos penalties aparentemente claros, sobre todo uno cometido a Julio Iglesias en el minuto 24, y tras abortar la mejor ocasión de los isleños en las fase final del encuentro, con un disparo de Manel Martínez al poste tras una bonita jugada personal, los de La Isla se tuvieron que conformar con un empate, que, sin duda alguna, sabe a muy poco, ante un rival que venía de perder sus últimos cinco encuentros y que se encuentra encaramado en los puestos bajos de la tabla clasificatoria.

El partido comenzó igualado aunque el conjunto nazarí llevaba la iniciativa. Fruto de ello llegó el primer acercamiento a puerta por parte del conjunto local en un disparo flojo de Kevlin Henry que atajó sin problemas el cancerbero azulino.

Reaccionaron los de Dani Mori que en el 6' contaron con su primera ocasión del partido en una internadad por la banda izquierda de Álex Lozano cuyo centro estuvo apunto de ‘enganchar’ Vanderson, que se había alzado con la titularidad después de su debut en la segunda parte en el Iberoamericano ante el Linares.

De la Calzada tuvo que actuar a los pues de Mario Marín en el 7’ y, a partir de ese momento el encuentro entró en una fase sin mucha profundidad que quedó rota a partir de los 20 minutos de juego, cuando el equipo azulino se hizo con el dominio del partido.

Con mejor juego, los isleños reclamaron, casi de manera consecutiva dos penas máximas que no fueron pitadas, la primera de ellas en el 23' en una caída de Germán dentro del área y una un minuto después cuando una internada de Carmona dejó en franca posición a Julio Iglesias que no encontró la manera de rematar al ser derribado. Las protestas le costaron al técnico azulino su primera cartulina amarilla desde que llegó a La Isla. Con un paradón de Fran Árbol a disparo de Álex Lozano en el 25, se cerró una primera mitad que tuvo poca, o ninguna, historia en su tramo final.

La segunda parte comenzó idéntica al final de la primera y el fútbol no era nada vistoso y las ocasiones escaseaban. En el 50’, De la Calzada tuvo que emplearse doblemente para desbaratar un disparo de Kevlin Henry y en el 60’ el propio cancerbero isleño blocó un remate de Tito.

Una de las ocasiones más clara para los isleños transcurrió en el minuto 66 cuando un servicio esplendido de Yerai a Marru estuvo a punto de significar el gol azulino, en el posterior rechace, Germán no acertó con la puerta granadina.

Los cambios efectuados por Dani Mori, dieron mucha más alegría al juego y los últimos minutos del partido fueron un toma y daca en busca de desestabilizar el resultado, donde claramente ganó la partido el conjunto isleño que tuvo hasta tres claras ocasiones a través de Manny en una prolongación de Manel Martínez en el 82’, Kike Carrasco, a la salida de un córner en el 88’ y, sobre todo, el disparo, tras una bonita jugada de Manel Martínez al poste. Con ello se diluyeron las posibilidades del equipo azulino de alzarse con la victoria, cosechando su tercer empate consecutivo.

Ficha técnica

Recreativo Granada (0): Fran Árbol, Iker Pérez (Pontones, 85’), Tito, Ángelo, Carlos Alemán, Mario Marin, Ulloa (Álvaro Justo, 58’), Mario González, Kevlin Henry (Agustín Juárez, 58’), Samu Cortés (Heredia, 85’) y Obonet (William, 58’).

San Fernando CD (0): De la Calzada, Carmona, Cortijo, Germán, Macías, Dani García, Rafa de Vicente (Arnedo, 46’), Álex Lozano (Manny, 55’), Marru, Julio Iglesias (Yerai, 55’) y Vanderson (Manel Martínez, 55’).

Árbitro: Muñoz Mendola (valenciano). Amonestó a los locales; Ulloa, Kevlin Henry, Mario González y William, mientras que por parte azulino la vieron; el entrenador Dani Mori, Julio Iglesias y Manel Martínez.

Incidencias: Poco público en el campo principal de la Ciudad Deportiva del Granada, con aficionados llegados desde La Isla en las gradas. Terreno de juego en buenas condiciones.