El San Fernando se la juega en Mallorca

El Atlético Baleares puede ser la tabla de salvación que busca el San Fernando para salir del naufragio o puede ser el equipo que empuje al cuadro isleño al fondo del abismo. El partido, y mucho más después de la derrota ante el Mérida, entre el equipo balear y el conjunto azulino se ha convertido, de golpe y porrazo, en un encuentro vital, determinante, para el futuro más inmediato para ambas escuadras. La cita es a medodía del domingo 17 de marzo.

Y es que la situación del equipo mallorquín es trágica, con 21 puntos en su haber, a diez de la salvación y con casi pie y medio en Segunda RFEF. Pero los isleños también están en un momento delicado, casi determinante, ya que con 27 puntos también se ha metido de lleno en los puestos de descenso, a cuatro de la salvación.

Pero es que si los baleares afrontan el partido con cuatro derrotas consecutivas a sus espaldas, los isleños llevan en el doble de partidos, es decir los últimos ocho duelos, sin saborear la victoria y solamente han conseguido cuatro puntos de los últimos 32 disputados, situación complicada por la dinámica obtenida.

Por lo tanto, el partido, que se disputará en la mañana del domingo, se presume de una importancia vital y así lo afrontarán ambos equipos. Por parte de los azulinos queda el consuelo de que la imagen que han ofrecido los de Santaelena ha mejorado ostensiblemente en los tres duelos que, curiosamente, se han saldado con dos derrotas, ante Castellón y en casa ante el Mérida el pasado domingo y un empate ante el Atlético Madrid B en el Iberoamericano, cuando se ha merecido mucho más.

Eso alimenta de esperanza a un San Fernando que ve en el duelo ante el Atlético Baleares el primer paso para reencontrarse con la victoria y, de paso cambiar el curso de la temporada.

En el aspecto deportivo, Santaelena recupera al que, sin duda alguna, es uno de sus bastiones en el centro del campo, el hombre que, desde que no está, ha supuesto el no encontrar el rumbo de la victoria, Dani Molina. El onubense se ha recuperado satisfactoriamente de sus problemas en el tobillo y ya ha entrado durante la semana en la dinámica del grupo y, no sería de extrañar que contará, incluso, con la titularidad.

En el apartado de bajas, destacar que no podrán ser de la partida uno de los fijos del técnico madrileño, Unai Naveira. La acumulación de amonestaciones hará que el centrocampista, fijo en el titular en los últimos diez partidos, se tenga que perder el choque más importante de la temporada. Luis Ruiz, lesionado, tampoco ha podido viajar con el equipo. Por su parte, Lillo Castellano, tras el golpe sufrido en Castellón, ya está en perfectas condiciones y viajó con el equipo.

En cuanto al equipo balear, cabe destacar que los movimientos han llegado esta semana en forma de cambio de rumbo en el banquillo. La entidad mallorquina ha decidido afrontar lo que resta de temporada con un nuevo y veterano técnico, Jauem Mut, que ha estado entrenando al Manacor de la Tercera RFEF y, por este motivo, rescindió el contrato del que hasta este momento y desde la sexta jornada, gobernaba el banquillo de un equipo confeccionado para no estar donde se encuentra, Juanma Barrero.

No cabe duda de que el trabajo realizado por el cuerpo técnico del equipo azulino durante la semana, donde ha tenido que recuperar anímicamente del duro varapalo que se sufrió al perder en el descuento ante el Mérida, tiene que dar sus frutos y que si los isleños vuelven a ofrecer la grata imagen que ha mostrado durante las tres pasadas jornadas, en alguna ocasión tiene que llegar la recompensa.

Alineaciones probables

Atlético Baleares: Vila, Ferroni, Zalaya, Josep Jaume, David Navarro, Campabadal, Azeez, Toni Ramón, Armando, Rochina y David Rodríguez.

San Fernando CD: Fuoli, Lillo Castellano, Carlos Blanco, José Carlos, Víctor Ruiz, David Ramos o Dani Molina, Masogo, Biabiany, Cristian Herrera, Aquino y Marcelo.

Árbitro: Tárraja Láraja (valenciano).

Campo: Estadio Balear (12.00 horas/Feftv).

El entrenador del San Fernando

El técnico azulino, Alfredo Santaelena, ha mantenido esta semana varias reuniones con los mandamases del cuadro de La Isla que lo han ratificado en su puesto. Aunque sabe, y es consciente de ello, que una derrota en tierras baleares haría peligrar su continuidad Santelena señalaba que "todos sabemos lo que nos jugamos y en la situación en la que estamos", añadiendo que "la única solución al problema no es otra que la de ganar, que hagamos las cosas como la tenemos que hacer, y como la venimos haciendo, pero acertando en los metros finales".

Igualmente el técnico madrileño, acostumbrado a bregar en estas lides sentenciaba que "cogí al Rayo Majadahonda con un punto y colista y en once jornadas estábamos fuera de descenso y ahora restan precisamente 11 jornadas y estamos a dos partidos de salir de las posiciones complicadas. Estamos convencidos de que lo haremos y por eso viajamos con la mayor de las ilusiones, es la hora de comenzar a salir de ahí", sentenciaba el entrenador del cuadro azulino.