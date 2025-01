Raphinha: "Si viera la situación de Olmo, me pensaría si lo mejor es venir al Barcelona"

El delantero del Barcelona Raphinha admitió este martes que si estuviera fuera del equipo azulgrana y viera la situación que están atravesando Dani Olmo y Pau Víctor, sin ficha federativa por los problemas del club con el control financiero, "se pensaría si lo mejor" es fichar por el cuadro azulgrana.

Raphinha se sinceró sobre qué haría si viera la situación del Barcelona desde fuera en la rueda de prensa ofrecida antes del entrenamiento en la ciudad deportiva King Abdulllah de Yeda (Arabia Saudí), junto al estadio donde se disputará este miércoles la semifinal de la Supercopa ante el Athletic.

"No te puedo decir que no, porque si no te estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. La verdad es que si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación en la que está Pau y Dani quizá lo pensaría si sería lo mejor estar aquí. Pero cuando he venido antes de fichar sabía la situación del club y esperé hasta el último momento; y no me arrepiento de nada", relató el punta brasileño.

Según Raphinha, el mensaje que le transmite el club sobre la situación de los dos jugadores que han dejado de estar inscritos en la plantilla es “bastante positivo” con la idea de que “las cosas se resuelvan lo antes posible”.

“La verdad es que es una situación complicada. Solo quien está en esta situación te puede decir lo que siente o puede decidir sobre su futuro. Es una situación en la que hay que esperar a ver lo que va a pasar. El club nos dice que están bastante positivos para que las cosas se van a resolver lo más rápido posible, pero esta situación es complicada para Dani y Pau. Es bastante difícil de lidiar”, admitió.

A pesar de la incertidumbre, el extremo internacional insistió en que “hay que confiar en que se va a resolver rápido”. “Nos pasan mensajes superpositivos y tenemos que esperar. Intentamos estar tranquilos”, incidió Raphinha.