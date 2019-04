La progresión de Isaac

Isaac Garrido Fernández, conocido futbolísticamente como Isaac, llegó a plantearse su marcha del Recreativo Portuense, desmotivado por la escasez de minutos con que contaba. El técnico, Juanjo Durán, le convenció de su importancia en el equipo, le otorgó oportunidades que el centrocampista aprovechó y, a falta de cuatro jornadas para la conclusión del campeonato, considera que la presente temporada es “la mejor de mi vida”, un ejercicio en el que se encuentra “muy bien físicamente”, algo que juzga “fundamental”.

Con 12 titularidades y 13 partidos saltando al campo desde la suplencia, Isaac valora datos como formar parte del once inicial en nueve de los diez últimos choques: “En la primera vuelta no jugué mucho pero en la segunda disputo casi todo”, refiere el joven, de 24 años, que cumple su segundo ejercicio en la disciplina portuense, a la que arribó procedente del Sanluqueño B.

Anotar un gol no constituye una asignatura pendiente para este centrocampista de corte defensivo, que se autodefine como “un jugador de último pase y contención, no un medio de tiro”. Isaac formó parte del conjunto que endosó 8-1 al San Fernando B, resultado que llegó “tras venirse ellos abajo con el 1-0, sufrir falta de forma física y pretender jugar la pelota en un campo en el que no se puede”. A este respecto el futbolista señala “disfrutar más fuera que como local, pues el Marcos Monge no te deja rodar la pelota”.

Por lo que respecta a la siguiente jornada, el Recreativo se mide el domingo a partir de las 17:30 horas en el Antonio Temblador al Trebujena CF en un duelo con objetivos diversos. Los recreativistas buscan puntuar para acercarse a una permanencia que ya acarician matemáticamente, mientras que los trebujeneros, terceros en la clasificación, ansían la victoria para seguir peleando por el liderato, que ostenta el Chiclana CF y del que solo les separan dos puntos, y afianzarse aún más en unos puestos de play-off de ascenso que difícilmente se les escaparán.

Los rojiblancos despiertan el peor de los recuerdos en su rival, que perdió la imbatibilidad en el Marcos Monge allá por la jornada 14 de la liga. Los trebujeneros se las prometían felices cuando Abraham les puso por delante recién comenzado el choque (2´), pero Kevin (16´) y después Barberá (40´) dieron la vuelta a un marcador que los portuenses aguantaron pese a emplearse con diez los últimos veinte minutos por expulsión del defensa Pablo Rodríguez.

Isaac entiende que aquel partido, en el que él compitió treinta minutos, “fue el mejor del Recre en lo que llevamos de temporada”. El centrocampista concede que los portuenses pueden viajar algo justos de forma (tras la victoria el técnico optó porque no entrenaran durante la Semana Santa y saltarán al césped con tres sesiones), pero enfatiza que la confianza que otorga la goleada infligida al filial isleño será un factor favorable para los intereses rojiblancos.

Los portuenses se aprestarán después a recibir en casa al Ubrique Unión Deportiva (“les tenemos ganas, arrancamos un empate a uno en una ida bronca, en la que aprovechamos nuestra oportunidad”) y al Algeciras B (“nos vencieron 3-1, una escuadra muy joven que me agradó”) para concluir la competición visitando al Chiclana CF (“seguramente nosotros no nos jugaremos nada mientras que ellos pelearán por la mejor posición posible en el play-off”, refiere Isaac).