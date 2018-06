"No podemos dejar que se nos escape pero aún hay que sufrir"

-el Sanluqueño encarriló el ascenso el pasado sábado con un auténtico partidazo...

-Hacía muchos años que no veíamos una segunda parte con unas características así: el equipo jugando al fútbol, con goles, con oportunidades, el público totalmente entregado... La verdad es que fue un partido espectacular, muy bonito. Yo creo que el equipo ha ido dando poco a poco su nivel y el sábado ha sido el nivel más alto que se ha dado a lo largo de la temporada, y dar ese nivel en un partido tan importante como es la final de la fase de ascenso a Segunda B la verdad es que para estar contentos.

Si hay ascenso, el Atleti descontará del carné de la próxima liga los 15 euros del autobús

-La afición está respondiendo, ya hay dos autobuses completos para acompañar al equipo a Yecla el próximo domingo...

-Sí, hemos empezado ya por el tercer autobús. Estamos haciendo todo lo posible para que el aficionado vaya lo más cómodamente posible y para que vaya el mayor número posible de aficionados porque el equipo necesita estar allí arropado, el equipo no puede estar allí solo, tiene que estar con el mayor número posible de aficionados. Tenemos que arroparlo entre todos, tenemos todos que hacer un esfuerzo y además creo que con la ayuda del Ayuntamiento y del número de empresas que han colaborado para reducir el precio, ese precio de 15 euros es bastante asequible para un viaje de estas características y además esa otra cuestión que hemos puesto en esta promoción, que es que el coste del viaje se descontará del importe para el abono de la próxima temporada si ascendemos a Segunda B. Esos 15 euros que les cuesta el viaje lo podrán descontar del precio del abono de la próxima temporada, es una manera de incentivar que los aficionados se hagan socios y es una manera también de agradecer de alguna manera ese esfuerzo que va a significar viajar a Yecla. Claro está, siempre que ascendamos.

-Y el equipo sabe lo que se juega el domingo...

-El Sanluqueño es un equipo experto, en nuestro equipo hay un número importante de veteranos, saben lo que se juegan. Los jóvenes están también muy ilusionados y evidentemente no hay ningún atisbo de que esto esté hecho sino todo lo contrario, los jugadores están concienciados de que va a ser un partido muy difícil, que vamos a tener que sufrir mucho allí, que vamos a tener que poner lo mejor de nosotros, que tenemos que ir como si el partido aquí hubiese acabado 0-0 y esa tiene que ser la mentalidad, y con los jugadores que he ido hablando es lo que veo y detecto.

-Rafa Carrillo, entrenador del Atleti, dijo que tener el 3-0 en la cabeza puede ser perjudicial de cara al partido de vuelta...

-Evidentemente, un equipo que piense que con el 3-0 lo tiene hecho pues se puede encontrar con un problema. El propio Barcelona con un 4-1 quedó eliminado en la Champions y el Barcelona es el Barcelona. Al Madrid le pasó con la Juventus, de un 0-3 le igualaron la eliminatoria. Es complicado. Es decir, nosotros tenemos que saber que desde el minuto 1 tenemos que darlo todo, tenemos que ir a muerte, tenemos que jugar como si fuésemos 0-0 y si nuestro equipo da el nivel que tiene que dar y juega al nivel que tiene y da la cara como siempre ha estado dando, la eliminatoria tiene que ser nuestra, pero tiene que ser con todos esos condicionantes encima del campo. No podemos ir confiados, no, el Yeclano es un equipo campeón, que le ha cogido muchos puntos al segundo clasificado; es un equipo importante, fuerte en su casa, y nosotros tenemos que saber sufrir, que el equipo ya ha demostrado que es capaz de hacerlo, y a partir de ahí ser capaces de traernos la eliminatoria y el ascenso para Sanlúcar.

-El campo de La Constitución es parecido a El Palmar...

-De medidas más pequeñas. Evidentemente a nosotros lo que nos viene mejor son los campos grandes, en esos campos el equipo siempre ha dado un nivel futbolístico bastante bueno. También es verdad que en los campos pequeños no hemos perdido. A partir de ahí, lo importante es adaptarse al terreno en el que vamos a jugar, a las dimensiones que tiene, y jugar nuestras armas, que son muchas.

-El Sanluqueño está recibiendo halagos de todos los equipos del Grupo X de Tercera...

-Tuvimos una muy mala primera vuelta que luego recompusimos a partir de diciembre y eso nos llevó a estar cuartos y llegar el equipo como está llegando a esta fase final. Lo pasado, pasado está, hemos entrado como cuartos y estamos ahora mismo en la final de las finales y eso es lo importante.

-Y es para estar orgullosos...

-Es bueno porque hemos conseguido el objetivo, pero para la confección de la plantilla de la próxima temporada es un problema porque te metes en el mercado cuando los demás llevan ya trabajando mes y medio. Es un hándicap porque hay que trabajar rápidamente tanto en una categoría como en otra, vas por detrás pero bienvenido sea por estar en esta fase de ascenso.

-¿Hay algo preparado para celebrar el posible ascenso?

-Nosotros no queremos pensar en eso, absolutamente en nada. Si el domingo a las nueve de la noche hay algo que celebrar, lo celebraremos, improvisaremos y haremos lo que podamos. Ojalá tengamos algo que celebrar pero no nos gusta hacer o decir ahora nada sobre eso. Si se produce, que ojalá se produzca y para eso vamos a trabajar, ya iremos improvisando, que seguro que saldrán cosas bonitas.

-En Yecla están preparando el partido con todo...

-Ellos están jugando sus bazas, sus cartas. Pero la mala suerte que ha tenido el Yeclano es que ha dado con un club como el Atlético Sanluqueño, que es un club con mucha experiencia en su directiva, en su entrenador, en sus jugadores... Entonces, nosotros no vamos a caer en ningún tipo de provocación ni en ningún tipo de historia ni vamos a perder ni gastar energías porque al final son comentarios, campañas que en definitiva no hacen ningún bien al fútbol. Nosotros lo que vamos a hacer está claro que es ir a jugar nuestro partido, allí se nos garantiza la mejor seguridad posible y ya está. Vamos a ir a jugar un partido de fútbol porque esto es un partido de fútbol y no hay que confundir, aquí no va la vida a nadie, hay cosas en la vida mucho más importantes. Nosotros deportivamente hemos ganando 3-0 y ha sido más que merecido, insuficiente incluso por los méritos realizados, y allí iremos igual, a deportivamente intentar ganar nuestro partido, a conseguir la eliminatoria, a ascender de categoría con todo respeto al rival y respetando a todo el mundo. Lo que pretendemos es que se nos respete a nosotros igual que nosotros les hemos respetado a ellos aquí en Sanlúcar y que se nos trate igual que nosotros les hemos tratado a ellos aquí. A partir de ahí creo que no tiene que haber ningún problema por las cuatro bravuconerías y tonterías que se dicen en las redes sociales, entiendo que no va a ir a mayores en absoluto.

-¿Qué significaría el ascenso a Segunda B para el Sanluqueño?

-Estamos trabajando mucho para conseguir ese objetivo, empezamos a trabajar para eso desde el día siguiente al que descendimos de categoría, lo comenté y lo dije. Ojalá, estamos muy cerca, ha sido un año entero trabajando, tenemos un buen resultado y no podemos dejar que se nos escape pero hay que trabajarlo mucho, aún hay que sufrir, saber sufrir y saber jugar nuestras cartas. Evidentemente sería la culminación al trabajo, a la cantidad de horas que se le ha echado a esto, cantidad de ilusión, momentos malos, momentos buenos, y la verdad que sería muy bonito y ojalá que podamos hablar de eso a partir del domingo.