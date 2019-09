Poco premio para los méritos del Chiclana en Alcalá

Resulta complicado entender cómo es posible que dominando el encuentro de principio a fin, salvo cuatro o cinco minutos, se saque tan poco premio como este domingo. El problema es que no es la primera vez que le sucede al Chiclana. El conjunto blanco no pudo pasar del empate a uno en casa del Alcalá, a pesar de cuajar el mejor partido de lo que lleva de temporada.

En la primera parte no fue superior a los locales, sino que directamente fue el único equipo sobre el césped. Las ocasiones llovían por todos lados, con un Crespo inmenso que caracoleó hasta extenuar a sus rivales y los iluminados Agustín y Pablo, que no querían faltar a la fiesta. Pero no sería ninguno de ellos el autor del único tanto chiclanero, firmado por el fenómeno Argudo en el 24'. Poco después un trallazo de Agustín se estampó en el larguero, pero el mediapunta no se rendiría.

Tras el paso por vestuarios llegó el empate, cuando Sojo remató a la perfección en el 56' una jugada vertical en la que Pitu no pudo hacer nada. Poco más se vio del Alcalá, que volvió a verse superado por la solvencia del centrocampismo blanco, con Dani Fornell y Argudo en plena sintonía. Salvo algún arreón de Cruzado, sin duda el mejor de los locales, el Chiclana se vino arriba de nuevo y Josema salvó a los suyos en más de una ocasión pero el marcador ya no se movió.