Un peligro para el Sanluqueño

Complicada salida la que tiene que afrontar esta mañana el Atlético Sanluqueño. Los de Rafa Carrillo se miden a partir de las once y media de la mañana al Recreativo Granada, tercero en la tabla y máximo goleador del grupo IV de Segunda División B.

El cuadro verdiblanco intentará sacar algo positivo de un terreno difícil y, si es posible, reencontrarse con la victoria después de una derrota en su última salida a Talavera y el empate sin goles en El Palmar contra la Balona.

Rafa Carrillo tiene las bajas de Juanfran y Mario Hernández por lesión y la de Javi Valenzuela por un proceso gripal. El técnico admitió que al primero le quedan aún al menos un par de semanas para reaparecer mientras que el defensa arrastra problemas en un abductor y se queda también fuera por segunda semana consecutiva. Además, Edu Oriol ha estado entrenando al margen del grupo durante los primeros días de la semana mientras que Diego García sigue con molestias en un dedo del pie, pero no será un impedimento para estar entre los once elegidos.

Carrillo asegura que su equipo tiene "ganas de competir" ante un rival "complicado", pero se muestra confiado en que "podamos seguir haciendo las cosas bien e intentar dar un susto a uno de los equipos que mejor ha empezado" la temporada. El técnico cordobés del Sanluqueño no cree que el filial del Granada esté dando la sorpresa pero sí admite que es "el mejor filial de la categoría por números y por trabajo. Son bastante tácticos, rápidos y con fortaleza física. Está demostrando el nivel que tiene, nos toca un rival complicado y nuestra intención es demostrar que fuera de casa somos también fuertes".

El Recreativo Granada está viendo puerta con facilidad y es algo que preocupa al técnico verdiblanco: "Es evidente que es un equipo que tiene esa facilidad para llegar a la portería contraria. Para nosotros va a ser un partido complicado en ese sentido y hemos trabajado durante la semana para contrarrestarlo". Por otra parte, "a nivel ofensivo estoy seguro de que vamos a tener alguna ocasión y veremos cómo responden en ese caso y si se vuelcan tanto en ataque", reflexionaba Carrillo.