Carnaval
La Erizada de La Viña en Cádiz repartirá gambas en vez de erizos

Nueva victoria sin paliativos del CD San Fernando (7-1)

Fútbol | Tercera Andaluza

Los azulinos se imponen con enorme autoridad a un Pastora que, a pesar de la goleada, deja una agradable sensación

Pedro Carrión marca de esta hermosa manera su segundo gol en el derbi isleño.
Pedro Carrión marca de esta hermosa manera su segundo gol en el derbi isleño. / CDSF 1940
Jordi Agabo / San Fernando

01 de febrero 2026 - 00:12

El CD San Fernando dio continuidad a su enorme racha que atesora de victorias desde que comenzó la temporada y logró un triunfo en el derbi local ante el Pastora, al que doblegó con una nueva goleada, en esta ocasión por siete goles a uno.

De esta forma, los azulinos encajaron el tercer gol desde que comenzó la competición y consiguen llegar a la cifra de 97 tantos, quedándose a tan solo tres goles de uno de los objetivos del equipo de Jaime Bugatto que es llegar a los cien goles esta temporada, aunque restan todavía ocho jornadas para finalizar el campeonato.

El encuentro ante el Pastora se decantó por parte del equipo que preside Ramón Rodríguez 'Monchi' a los diez minutos de juego y, en el momento en que los azul y blanco abrieron el marcador todo fue mucho más sencillo ante un equipo pastoreño que, por momentos, dio muestras de un enorme desparpajo, e incluso llegó a tratar de tú a tú, en la primera media de hora de juego, a los azulinos.

De todas formas, la efectividad de la delantera del equipo que que hacía las veces de local era impresionante y antes de finalizar la primera parte ya dominaba en el marcador con claridad por cuatro goles a cero.

Nada más comenzar la segunda parte, los isleños hicieron el quinto y, aunque el Pastora anotó el tanto del honor, terminaron venciendo por siete a uno con goles de Legupin, Chust, Kiko Ramos y, en dos ocasiones, Olmedo y Pedro Carrión. Por su parte, el equipo verdiblanco anotó su tanto a través de Andrés Mulas al culminar un contragolpe con una preciosa vaselina.

También te puede interesar

Lo último

stats