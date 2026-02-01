Nueva victoria sin paliativos del CD San Fernando (7-1)

El CD San Fernando dio continuidad a su enorme racha que atesora de victorias desde que comenzó la temporada y logró un triunfo en el derbi local ante el Pastora, al que doblegó con una nueva goleada, en esta ocasión por siete goles a uno.

De esta forma, los azulinos encajaron el tercer gol desde que comenzó la competición y consiguen llegar a la cifra de 97 tantos, quedándose a tan solo tres goles de uno de los objetivos del equipo de Jaime Bugatto que es llegar a los cien goles esta temporada, aunque restan todavía ocho jornadas para finalizar el campeonato.

El encuentro ante el Pastora se decantó por parte del equipo que preside Ramón Rodríguez 'Monchi' a los diez minutos de juego y, en el momento en que los azul y blanco abrieron el marcador todo fue mucho más sencillo ante un equipo pastoreño que, por momentos, dio muestras de un enorme desparpajo, e incluso llegó a tratar de tú a tú, en la primera media de hora de juego, a los azulinos.

De todas formas, la efectividad de la delantera del equipo que que hacía las veces de local era impresionante y antes de finalizar la primera parte ya dominaba en el marcador con claridad por cuatro goles a cero.

Nada más comenzar la segunda parte, los isleños hicieron el quinto y, aunque el Pastora anotó el tanto del honor, terminaron venciendo por siete a uno con goles de Legupin, Chust, Kiko Ramos y, en dos ocasiones, Olmedo y Pedro Carrión. Por su parte, el equipo verdiblanco anotó su tanto a través de Andrés Mulas al culminar un contragolpe con una preciosa vaselina.