Una imagen de una de las acciones espectaculares de la Super Bowl.
Una imagen de una de las acciones espectaculares de la Super Bowl. / Kindell Buchanan | Europa Press

Las mejores fotos de la Super Bowl con la actuación de Bad Bunny

Los Seahawks conquistan su segunda Super Bowl al imponerse a los Patriots

Redacción Deportes

Santa Clara (Estados Unidos), 09 de febrero 2026 - 12:29

Los Seattle Seahawks se vengaron este domingo de los New England Patriots y les doblegaron con un sólido 13-29 en el Super Bowl LX del Levi's Stadium de Santa Clara para conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi, en una tarde en la que el ritmo lo puso Bad Bunny en un histórico espectáculo del descanso.

Cinco goles de campo transformados por Jason Myers, un récord absoluto en el Super Bowl, un pase de 'touchdown' del 'quarterback' Sam Darnold a AJ Barner y una anotación de Uchenna Nwosu tras pérdida de Drake Maye entregaron al equipo de Mike Macdonald el título de la NFL tras una temporada en la que rozó la perfección.

Los Seahawks se tomaron la venganza más dulce en Santa Clara frente a unos New England Patriots que hace once años les negaron el título en el Super Bowl de Phoenix.

Las mejores fotos de la Super Bowl con la actuación de Bad Bunny
1/297 Las mejores fotos de la Super Bowl con la actuación de Bad Bunny / Charles Baus | Europa Press
