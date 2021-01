No hay margen de error para el San Fernando

No hay margen para el error. El San Fernando no se puede permitir un nuevo tropiezo, porque ello significaría, con casi total seguridad, la pérdida de sus opciones de cara a terminar la temporada regular entre los tres primeros clasificados. Y eso ocurre porque el rival que tiene en la mañana de este domingo (12:00 horas) el cuadro de Jovan Stankovic, el Tamaraceite, es el equipo que, actualmente, ocupa la tercera posición en la tabla clasificatoria y, por ende, si el objetivo de los isleños es estar en esas posiciones, es un rival directo por la lucha de lograr lo establecido a principios de temporada.

Y es que la derrota del equipo azulino en la mañana del pasado domingo, ante el último clasificado, el Marino, por dos goles a tres, ha mermado mucho las expectativas que los componentes del plantel isleño habían creado, en un principio al comienzo de la temporada y, posteriormente cuando se habían encadenado, antes del parón navideño, tres victorias consecutivas, mejorando ostensiblemente, la imagen que se estaba dando anteriormente.

Por ello, el partido ante el cuadro canario es vital, esencial, primordial y necesario para los de La Isla que tienen que hacer todo lo posible por lograr la victoria para que todo no se convierta en una crisis deportiva e institucional y para seguir con sus opciones presentes de cara a la segunda vuelta de la competición que comienza en la jornada de este domingo. Pero es que enfrente tendrá al equipo revelación del grupo, el conjunto que ha sorprendido a propios y extraños en los nueve partidos de los que ha constado la primera parte de esta miniliga.

Los canarios, que lograron un empate ante los isleños en el primer partido de la Liga en su feudo, han sumado catorce puntos, uno más que los de SanFernando y esto le ha permitido estar, en la actualidad en la tercera plaza, esa que da opción a poder luchar por el ascenso.

Si los de Stankovic consiguiesen la victoria, desbancarían a los de Chus Trujillo de ese posición momentáneamente porque hay partidos aplazados que podrían dar un giro a la clasificación. Así, a los de La Isla le va la vida en el envite y el primer partido de la segunda vuelta será vital y casi definitivo cuando resta un mundo para finalizar la competición regular.

En el aspecto meramente deportivo, el equipo isleño se ha tenido que sobreponer al bajonazo que supuso la derrota ante el colista y ante su público hace tan solo siete días y el trabajo de la recuperación psicológica ha sido fundamental durante la semana por parte del técnico azulino y sus ayudantes.

Cabe señalar que los isleños cuentan con todos sus efectivos de cara al encuentro y que no tendrá bajas para conformar una alineación donde parece más que probable que se produzca el debut de la nuevo incorporación del cuadro de La Isla, el lateral Varela que, una vez arreglados sus problemas burocráticos, podrá ser alineado, incluso, de inicio, en detrimento del canterano Manu Moreno.

Es complicado saber si Stankovic realizará una revolución en cuanto al equipo que ha venido siendo, casi en su totalidad, titular en los últimos partidos, aunque no sería de extrañar que el técnico serbio tenga, debajo de la manga, un as para dar un golpe de timón al rumbo.

De nuevo sin espectadores

Finalmente no habrá aficionados, de nuevo, en las gradas del Iberoamericano de Bahía Sur. A pesar de que durante la semana el equipo azulino ha estado vendiendo y distribuyendo los abonos para ver in situ los partidos, las nuevas normas del Covid-19, que ponen a la ciudad en el nivel 4, impedirán la presencia de aficionados en las gradas del estadio isleño por lo que los jugadores no tendrán el aliento de sus seguidores en esta ocasión, en contra de lo que ocurrió el pasado domingo ante el Marino canario.

La entidad de La Isla mostraba este sábado su pesar por el hecho de que los seguidores del conjunto azulino no puedan ver a su equipo en directo y lo tengan que hacer por la pequeña pantalla y esperan que, lo antes posible, la pandemia doblegue su curva y, de nuevo, pueda haber aficionados en directo.

Conversión en SAD

La junta de accionista que tuvo lugar en la mañana del pasado viernes finalizó con la conversión definitiva del San Fernando en Sociedad Anónima Deportiva, tras dar el último paso con la celebración de la asamblea. En ella dimitió como está establecido la junta directiva que llevaba las riendas del club, aunque también se anunció que Manuel Gómez Fontao Noly continuará siendo el presidente de la entidad, con dos consejeros delegados, concretamente Louis Kinziger, que será el director general del equipo azulino, y Yazan Saoudi, que será consejero delegado de la entidad.

Cabe indicar que el grupo inversor de Arabia Saudí cuenta con más del 97 por ciento de las acciones que se pusieron a la venta y, por lo tanto, son los verdaderos dueños de la sociedad azulina desde el pasado viernes.