La lluvia saca a relucir carencias del Irigoyen

Fin de semana pasado por agua, concretamente hoy, en el campo Manuel de Irigoyen, donde el aguacero matinal ha provocado que las carencias de esta instalación municipal hayan quedado al descubierto, nunca mejor dicho. La Asociación Gaditana de Clubes de Fútbol Modesto denuncia lo que viene sucediendo en este campo de la capital y que en la jornada dominical ha rozado el esperpento.

A las once de la mañana se disputaba en este recinto el encuentro

Tiempo Libre-Racing Portuense, correspondiente a la Tercera Andaluza sénior. La lluvia arreciaba y la ausencia de banquillos cubiertos ha dado paso a tirar de imaginación para que los jugadores reservas y el cuerpo técnico se protegieran del agua.

En el banquillo del Tiempo Libre se 'fabricó' un banquillo cerrado con una lona sujeta por unos tubos y las propias manos de los futbolistas suplentes. En el caso del banquillo del histórico Racing Portuense, un plástico enorme con los huecos abiertos para que los jugadores asomaran la cabeza ha sido la solución de emergencia para evitar que el agua calara hasta los huesos.

Esta situación no es nueva y aunque hoy la han sufrido estos dos equipos, la realidad es que afecta a otros muchos conjuntos. Por este motivo la Asociación Gaditana de Clubes Modestos ha emitido un comunicado en el que dice lo siguiente: "Lo de las instalaciones deportivas en Cádiz es lamentable y vergonzoso, pero llega a tal situación que con la imagen sobran las palabras, como la de los chavales del equipo sénior de la AD Tiempo Libre. Tras la reunión de la Asociación de Clubes Modesto con el concejal de Deportes, todo fueron promesas (próximas las elecciones), que, como siempre, nunca tienen fin". El escrito añade que "no sólo los banquillos, sin luces en las torretas, el césped peor cada semana, y para seguir en la misma línea desde el IMD (Instituto Municipal de Deportes) se pide a esta asociación de clubes que se planteen modificaciones o mejoras a la próxima convocatoria de subvenciones, y tras presentar una veintena de mejoras no es aceptada ni una sola de las mismas. ¿Podría ser que el deporte del fútbol, con más de 1.300 chavales practicándolo cada semana, no interese a este equipo e Gobierno?". La Asociación de Clubes Modestos finaliza su nota de prensa apostillando que "a pesar de los pesares, seguiremos luchando para que el deporte del fútbol en Cádiz esté a la altura que se merece y no a la de sus políticos".