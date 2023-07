Fútbol: el San Fernando CD ficha al portero Diego Fuoli y emotiva despedida de Perales

El guardameta Diego Licinio Lázaro Fuoli (Zaragoza, 20 de octubre de 1997) es nuevo jugador del San Fernando CD, anunció el club isleño el martes 11 de julio. El guardameta maño de 25 años procede de la UD Almería. Con experiencia en la Segunda División en las filas del CE Sabadell, ha formado parte de la primera plantilla almeriense que ha logrado la permanencia en Primera División.

Fuoli es un cancerbero de gran agilidad entre palos y con un futuro muy prometedor. Captado por la prolífica cantera del Villarreal CF, perteneció al Juvenil División de Honor groguet en la 2015-16 antes de, un año más tarde, debutar en categoría nacional con el Villarreal C de Tercera División (36 partidos recién cumplida la mayoría de edad).

Su buena progresión le hizo promocionar al Villarreal B (2017-2020) y sumar partidos en Segunda B (48 partidos en tres temporadas). Tras la pandemia firmó por el CE Sabadell de Segunda División, categoría en la que debutó en el encuentro correspondiente a la primera jornada ante la UD Almería.

Precisamente el conjunto indálico fue su última parada antes de recalar en La Isla. Fuoli se incorporó a la disciplina del Almería en el verano de 2021 para reforzar a un filial que se clasificó para la fase de ascenso a Segunda B (32 partidos). Del mismo modo, su buen hacer se vio recompensado con la convocatoria en 16 partidos con el primer equipo que ascendió a Primera División.

Esta última campaña, el nuevo guardameta azulino fue el tercer portero en una plantilla en la que compitió con Fernando Martínez, Diego Mariño y Fernando Pacheco por un puesto en la portería del Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Fuoli debutó con el primer equipo en la primera ronda de Copa del Rey ante el CD Arenteiro.

Por otro lado, El San Fernando CD comunicó que ha llegado a un acuerdo con el jugador José Perales Nájera para rescindir el contrato que unía a ambas partes.

El club isleño le agradece a José Perales su profesionalidad y compromiso con la entidad en las tres temporadas y en los 88 partidos oficiales que ha disputado con la camiseta azulina.

Carta de despedida de Perales

Perales quiso despedirse de la familia azulina con la siguiente carta:

Nunca pensé que este día iba a llegar en estos momentos pero hoy me toca despedirme de toda la familia del San Fernando CD con mucha tristeza por cerrar este capítulo de mi vida pero a la vez feliz y agradecido por haber tenido la oportunidad de vivir estas tres temporadas junto a todos vosotros.

Gracias a todas las personas con las que he tenido el placer de compartir el día a día (que desde que llegué han sido muchas) presidentes, directores deportivos, cuerpos técnicos, cuerpos médicos, utilleros, delegado.

Gracias a todos los trabajadores de los diferentes departamentos del club y a los empleados de las empresas que trabajan en Bahía Sur día a día. He intentado siempre que os sintierais como un compañero más y he sentido vuestro cariño día tras día.

A mis vecinos de Chiclana, me habéis hecho sentir parte de vuestras familias, gracias por estar siempre ahí.

A mis COMPAÑEROS, gracias por todos los momentos juntos, hemos sido un grupo muy sano y trabajador, eso nos ha llevado a superar todos los malos momentos. Me siento afortunado de haber conocido a personas maravillosas que tendré a mi lado para toda la vida.

A nuestras peñas, gracias por estar siempre ahí, en las buenas y, sobre todo, cuando más lo hemos necesitado.

Y por último, afición. Ha sido un placer representaros en todos los rincones de España, no dejéis de animar a vuestro equipo y seguid llenando el estadio cada fin de semana. En mi primer partido no había nadie en la grada y en último éramos más de 5000, confío en que volváis a romper el récord de abonados. Gracias por vuestro cariño, por vuestra admiración y por todos los momentos vividos juntos.

No vestiré la camiseta del club pero los que me conocen saben que siempre estaré para lo que pueda ayudar, apoyando desde la distancia y siguiendo al equipo donde he sido tan feliz.

Os deseo todo lo mejor, para esta temporada y para siempre.