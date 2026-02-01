Fútbol sala: goleada del Virgili Cádiz en el duelo provincial ante el Alchoyano

El derbi provincial entre el CD Virgili Cádiz y la UD Alchoyano, correspondiente a la jornada 19 del Grupo 5 de Segunda División B de fútbol sala, dejó un marcador que no contó toda la historia. A pesar del 6-0 final, la primera mitad fue mucho más pareja, con ocasiones en ambas porterías y dos guardametas que mantuvieron viva la emoción hasta el descanso.

El encuentro empezó con ritmo alto y sin tiempo para especular. Castilla avisó pronto con un disparo desviado y poco después Jesulito obligó a Iván a lucirse con una gran parada. El Alchoyano respondió con un intento de Nino, pero el palo evitó el gol de Castilla en la siguiente jugada. La igualdad se rompió en el minuto 11, cuando Javi Santana firmó el 1-0 con un gol de bella factura que encendió la grada.

El Virgili aprovechó el impulso y, en el 17, Jesulito amplió la ventaja con una acción individual tras la que los gaditanos se marcharon al descanso con el 2-0. En esos minutos, Hilario sostuvo al equipo con varias intervenciones de mérito ante los intentos de Antonio de la Flor, Ríos y Jesús Verano.

Tras el paso por vestuarios, el Alchoyano trató de reaccionar, pero el partido se inclinó del lado local. Pancho puso el 3-0 en el minuto 27 tras asistencia de Jesulito, y apenas cuatro minutos después, Carlitos marcó el 4-0 culminando una pared con Poti. A partir de ahí, el técnico visitante, Nacho Juncal, apostó por el portero-jugador, pero el recurso se volvió en su contra.

Con más espacios, Óscar Lojo aprovechó una recuperación para marcar desde su campo el 5-0 en el minuto 35, y repitió dos más tarde con el 6-0 tras asistencia de Poti. Carlitos y Pedro tuvieron las últimas oportunidades de un choque que terminó con un marcador contundente, aunque la historia del partido fue más igualada de lo que dice el resultado.

Ficha técnica

CD Virgili Cádiz: Hilario, Poti, Jesulito, Carlitos y Castilla -cinco inicial-; Joni, Wallace, Óscar Lojo, Pancho, Mario Santiago, Raúl Álvarez, Javi Santana y Andresito.

UD Alchoyano: Iván, Samuel, Ríos, Jaime y Jesús Verano -cinco inicial-; Fran, Alberto, Luis, Nino, Pedro, Jairo, Agus, Antonio de la Flor y Salva.

Goles: 1-0 Javi Santana (min. 11); 2-0 Jesulito (min. 17); 3-0 Pancho (min. 27); 4-0 Carlitos (min. 31); 5-0 Óscar Lojo (min. 35) y 6-0 Óscar Lojo (min. 37).

Árbitros: Javier Acedo, Alberto Almagro y Antonio Vázquez (cronometrador). Amonestaron a los locales Pancho y Jesulito, y al visitante Samuel.

Incidencias: Partido jugado en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz ante unos 750 espectadores.