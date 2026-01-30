Última hora
Alcaraz se tira al suelo eufórico para celebrar su triunfo ante Zverev.
Alcaraz se tira al suelo eufórico para celebrar su triunfo ante Zverev. / Joel Carrett | Efe

Las fotos del triunfo de Alcaraz en Australia

Épico, milagroso e histórico triunfo de Alcaraz hacia su primera final en Australia

Redacción Deportes

Melbourne, 30 de enero 2026 - 10:45

Un Carlos Alcaraz épico que se sobrepuso al hundimiento físico que sufrió en el segundo set, logró doblegar al alemán Alexander Zverev por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5 para alcanzar, por primera vez en su carrera, la final del Abierto de Australia que disputará el domingo contra el ganador del partido entre el vigente campeón, el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic.

El español, de 22 años, tiró de épica y experiencia para superar el mal momento físico que atravesó en el tercer set, en el que vomitó en pista y sufrió calambres que complicaron sus movimientos y frenar la remontada del alemán, mejor físicamente.

Aún así, sacó adelante el choque ante el germano, que resolvió en cinco horas y 25 minutos, su séptima victoria en trece encuentros ante el alemán, tercero del ránking ATP, jugará por conquistar su séptimo torneo grande y completar la relación de títulos del Grand Slam.

Las fotos del triunfo de Alcaraz en Australia
1/144 Las fotos del triunfo de Alcaraz en Australia / Joel Carrett | Efe
