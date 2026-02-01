Las fotos del Real Madrid-Rayo Vallecano

Un gol de penalti del francés Kylian Mbappé en el último minuto del tiempo añadido de la segunda parte permitió al Real Madrid ganar este domingo al Rayo Vallecano por 2-1, en el estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports.

El Rayo Vallecano jugó los últimos diecinueve minutos con uno menos tras la expulsión por roja directa del centrocampista senegalés Pathé Ciss tras una dura entrada sobre Dani Ceballos, aunque terminó jugando con nueve tras ver dos cartulinas amarillas Pep Chavarría en la última jugada del partido.

Con este resultado el Real Madrid se mantiene segundo con 54 puntos, a uno del líder, el Barcelona, y el Rayo Vallecano, con 22, sigue uno por encima del descenso a la espera de lo que hagan Getafe y Real Mallorca en sus respectivos encuentros ante Celta de Vigo y Sevilla.