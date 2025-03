Fátima Diame repite en Nanjing el bronce en longitud logrado hace un año en Glasgow

Nanjing/La valenciana Fátima Diame, con una marca de 6,72 metros, logró este domingo la medalla de bronce en salto de longitud en los Mundiales de pista cubierta de Nanjing (China), repitiendo un año después el mismo metal conquistado en el anterior Mundial disputado en Glasgow.

Diame, de 28 años, logró la medalla tras un concurso en el que fue de más a menos. Comenzó saltando 6,72 metros, la marca que le dio el bronce, para posteriormente realizar un nulo, un salto de 6,50, otro nulo y los dos últimos intentos fueron de 6,46 y 6,41.

La ganadora fue la estadounidense Claire Bryant, que llegó a los 6,96 -marca personal- en su quinto intento, mientras que la plata se la adjudicó la combinera suiza Annik Kalin, que alcanzó los 6,83 en el último salto.

Fatima Diame cae en el foso tras uno de sus saltos. / Andrés Martínez Casares | Efe

Fátima, del C.A.Adidas, llegó a Nanjing después de su quinto puesto en el Europeo bajo techo de Apeldoorn (Países Bajos), con un mejor salto de 6.73 m y habiendo cambiado su pierna de batida.

Diame, siete veces campeona de España de pista cubierta, entrena desde finales de 2021 en las instalaciones del polideportivo Fuente de la Niña de Guadalajara en el grupo de trabajo del cubano Iván Pedroso. Allí comparte entrenamientos y forma parte de un grupo que también integran la venezolana Yulimar Rojas o la joven promesa española Tessy Ebosele y en el que hasta la pasada temporada también estuvo Ana Peleteiro.

Fátima Diame, en pleno vuelo. / Jessica Lee | Efe

España suma con este bronce de Fátima Diame la segunda medalla en estos Mundiales tras el otro bronce logrado en la segunda jornada de competición por la gallega Ana Peleteiro en triple salto.

Una temporada con ilusiones

Fátima Diame se mostró "contenta" por volver a subirse al podio en salto de longitud, pese a que tuvo que cambiar su técnica debido a una lesión en la pierna derecha, y dijo sentir que "se acerca una buena temporada al aire libre".

Diame, de 28 años, logró la medalla tras un concurso en el que fue de más a menos. Comenzó saltando 6,72 metros, la marca que le dio el bronce, para posteriormente realizar un nulo, un salto de 6,50, otro nulo y los dos últimos intentos fueron de 6,46 y 6,41.

"Estoy muy contenta. Me encontraba muy bien, los nulos eran largos y me veía en la lucha. Es una medalla, no me voy a quejar, así que muy feliz. Cuando voy relajada y no pienso es cuando salto, me dice Iván (Pedroso). Me veía capaz de saltar más pero no ha podido ser", dijo Diame, tras la competición.

"He disfrutado mucho del concurso porque me siento confiada. Ejecutamos nuestro plan a la perfección con mi primer salto e intenté saltar más, pero las rivales saltaron más que yo. Trabajaremos más con mi entrenador porque tenemos que perfeccionar algo más la aproximación. El salto fue bueno pero tenemos que trabajar en la carrera", confesó.

"Mi objetivo para la prueba son los siete metros. Ahora voy a descansar, a ver cómo va la temporada. Esta temporada en pista cubierta ha sido dura porque he tenido que cambiar mi técnica debido a una lesión en la pierna derecha. No he tenido mucho tiempo para hacer los ajustes necesarios, pero me he sentido segura y estoy contenta de repetir medalla de bronce en el Mundial en pista cubierta. Siento que se acerca una buena temporada al aire libre", concluyó.