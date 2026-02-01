Derrota del Cádiz CF Mirandilla en su visita al Atlético Central (2-0)

Derrota del filial del Cádiz CF en Alcalá de Guadaíra, donde fue presa del Atlético Central (2-0). El marcador saca a los amarillos de la zona de fase de ascenso.

El partido comenzaba con igualdad y ambos equipos tratando de hacerse con el dominio. La primera ocasión clara llegaba por medio de Marlon, que ponía un centro desde la izquierda que remataba Jose de primeras pero el balón se marchaba desviado.

En el minuto 13 llegaba la segunda ocasión clara para el Cádiz CF Mirandilla. Arana tenía un mano a mano con el portero tras el pase interior de Jose González.

El primer periodo dejó cierta polémica con la caída en el área de Ngono, fruto de un encontronazo con el portero aunque el colegiado no quiso saber nada. Y ese primer acto se fue con ataques del equipo sevillano que ya mereció tomar ventaja.

Tras el paso por vestuario regresó la igualdad, pero duró seis minutos que fue el tiempo que tardó el Atlético Central para superar a Fer Pérez con un gol de Madrigal.

El 1-0 llevó el choque al ritmo que más le interesaba al equipo de casa y así el choque avanzó sin que pasara casi nada hasta el tramo final. En el mismo gozó el Cádiz CF Mirandilla de su mejor ataque, en un tiro de Diawara que acabó en el lateral de la red.

En ese empuje Fran Ávila puso rúbrica al 2-0 tumbando las esperanzas de los visitantes, que incluso pudieron salir peor parados si Fer Pérez no detiene un penalti en el tiempo añadido.