"Para ser deportista no solo hay que tener calidad"

La jugadora gaditana Amelia Romero saltó a la fama la campaña pasada tras ser nombrada como segunda mejor jugadora del mundo. Unido a ello, Amelia también brilló en su ciudad natal consiguiendo el título de Copa con su equipo, el Futsi Atlético. Ahora, tras un corto verano, se prepara para disputar la primera Eurocopa oficial respaldada por la UEFA. Todo un reto para agrandar aún más su exitoso palmarés.

-¿Qué balance hace de este año tras concluir la temporada más exitosa de su carrera?

-La verdad que no me puedo quejar. Solo le puedo poner un pero, que sería esa Liga que se nos escapó en la penúltima jornada. Digo que se nos escapó porque jugamos contra un equipo que no se jugaba nada, como era el Móstoles. Para nosotras era como ponerle la guinda al pastel esta temporada a nivel colectivo. A nivel individual ha sido la mejor de mi carrera y la verdad que ha sido muy positiva. El colofón fue cuando ganamos la Copa aquí en Cádiz, en mi ciudad. Fue un sueño que muy pocas jugadoras pueden alcanzar.

-¿Con qué momento se queda de la temporada?

-Yo creo que en un deporte de equipo nunca miras que te vayan a llegar tantos éxitos a nivel individual, por lo que el momento con el que más me quedo es cuando ganamos la Copa aquí en Cádiz. Fue un momento muy emocionante, en el que se te escapan las lágrimas. Un recuerdo que nunca voy a olvidar.

-¿Que sintió tras ser nombrada como la segunda mejor jugadora del mundo?

-Pues la verdad que yo todavía estaba durmiendo y de repente miro los grupos de WhatsApp y leo "enhorabuena, enhorabuena...". Sabía que salía por esas fechas pero no estaba tan pendiente. Trabajo para conseguir títulos con mi equipo y ya a raíz de esos éxitos colectivos los individuales te van a llegar solos. Si te obsesionas, al final no consigues nada. Al fin y al cabo es algo que te lo crees con el paso del tiempo. Se valora más cuando dejas de conseguir cosas después de todo lo que has ganado.

-Y es que, a pesar del todo, del fútbol sala no se puede vivir, ¿con qué compagina su carrera futbolística?

-Pues estoy de coordinadora en un club mixto de fútbol base. Además, como soy profesora de educación infantil, me gusta mucho el tema de educación con valores y todos esos factores integrados. Trabajamos también con un grupo social, en el que la mayoría son musulmanes, y la verdad que estoy muy contenta de la labor que se está desempeñando ahí. Además, también estoy con actividades extraescolares en un colegio. Entonces la verdad que estoy integrando todo lo que me gusta, que es el deporte y la educación.

-¿Cómo ve la situación del fútbol sala en Cádiz? ¿Qué cree que se podría mejorar para que este deporte adquiera aquí una importancia mayor?

-Sabemos de las limitaciones que tiene Cádiz, tanto a nivel económico como a nivel de instalaciones. La mejor pista es el Ciudad de Cádiz y ahí tenemos que compaginar el fútbol sala con voleibol, baloncesto... Además sabemos que en el resto de instalaciones cuando la climatología no es favorable no se puede entrenar. Entonces un aspecto muy importante es ese; mejorar las instalaciones y que el proyecto Portillo salga adelante. Y también con la televisión. Si la televisión se mete por delante esto va a crecer. Tenemos el ejemplo del fútbol femenino.

-Este verano ha organizado la primera edición de su campus, ¿qué tal ha ido la experiencia?

-Ha sido genial. Es el pistoletazo de salida a un proyecto que tengo en mente. Hay ido todo rodado y, aunque sí que es cierto que hay cosas que mejorar, a nivel logístico a lo mejor, la verdad que estoy muy contenta. Lo piensas y el cariño que he recibido durante una semana es increíble. Todo el trabajo que llevo realizando tantos meses se ha visto reflejado. Es un proyecto que va a continuar el año que viene. Quiero saber de los niños para seguir creciendo, pero no solo a nivel de la ciudad, sino también por la provincia. Y, como yo siempre digo, para ser deportista no solo hay que tener calidad, sino que también hay que tener una cabeza muy bien amueblada, que eso en Cádiz es lo que había que fomentar muchísimo más.

-Tras el corto verano toca la vuelta al trabajo, ¿cómo afronta el nuevo reto de disputar la primera Eurocopa de fútbol sala femenino respaldada por la UEFA?

-Es un verano corto, pero ya estoy acostumbrada. Este año he decidido estar aquí en Cádiz, donde estoy muy contenta por estar con mi familia y amigos. Empiezo el lunes 13 con mi equipo y ya si me llama la selección el 30 ya estamos concentradas. Tienes que estar pensando y cuidándote para lo que te espera en un mes. Estoy entrenándome, ya que, aunque sea un verano atípico, estoy muy orgullosa y con mucha ilusión porque viene algo muy bonito como es la primera Eurocopa, en la que yo quiero hacer historia. Quiero estar en esa lista y si para ello tengo que trabajar un verano lo voy a hacer. Soy una persona muy constante y me gusta seguir mejorando. Afrontamos un torneo oficial y tenemos que dar el callo.

-Con rivales tan fuertes como Rusia, Portugal o Italia en los grupos de la fase previa, ¿el objetivo es ganar?

-Tenemos presión porque somos las favoritas, pero esa presión no se puede convertir en ansiedad. Hay que sacar los partidos sea como sea. Al final en el fútbol sala hay que competir y habrá partidos que se nos darán mejor y otros peores. Estamos trabajando muy bien desde hace mucho tiempo y creo que saldrán las cosas bien. El rival a batir en la fase previa creo que va a ser Italia, pero todas estamos en las mismas condiciones. Tenemos que hacer el doble de esfuerzo para estar en fase final de la Eurocopa, ya que es nuestro objetivo.